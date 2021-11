Giucas Casella/ È lui il re del Pigiama Party: l’omaggio in danza a Raffaella Carrà

Giucas Casella e Alfonso l’illusionista

Durante la puntata di venerdì del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto fare un bello scherzo a Giucas Casella, regalandoci di nuovo uno dei suoi momenti comici che già da qualche diretta sono venuti meno. Il conduttore ha convocato l’illusionista in confessionale e prima di iniziare a giocare con lui gli ha fatto credere di essere in pubblicità: l’uomo prima ha iniziato a sistemarsi e poi a parlare con Alfonso, nella speranza che lo sentisse, chiedendo notizie dei suoi fratelli e dei suoi nipoti. Il conduttore si è poi divertito a giocare con il Vippone prendendosi ancora gioco di lui e fingendo di avere delle doti di illusionista.

Giucas Casella ha mostrato incredulità di fronte al presunto talento del conduttore tanto da asserire di volerlo assumere come assistente per i suoi show di magia. Il siparietto è proseguito con la possibilità data da Signorini al Vippone di vendicarsi di Francesca Cipriani attaccandole ovunque delle mollette

La vendetta a scapito di Francesca Cipriani

Durante il dopo puntata, Giucas Casella non è stato molto presente, infatti l’illusionista è una vera e propria star da prima serata e tutti i suoi momenti migliori si concentrano nelle dirette. Giucas ha di nuovo guadagnato l’immunità dai suoi compagni di avventura e può godersi il weekend, così come può godere della fama che sta ricevendo al di fuori della casa: tutti ormai si sono affezionati a lui e molti sul web lo proclamano già vincitore morale di questa edizione.

Chissà se l’illusionista dovrà temere una vendetta dalla “bambola assassina” dopo il gioco delle mollette di venerdì. La puntata si avvicina e nuovi improbabili siparietti tra il paragnosta e il padrone di casa del reality potrebbero presto prendere vita nel corso della diretta su Canale 5.

Giucas Casella re della festa!

Le ore che hanno preceduto la nuova puntata di oggi del Grande Fratello Vip, sono state come sempre all’insegna dell’allegria per Giucas Casella, che si è scatenato letteralmente nel corso dei balli in occasione del Pigiama Party organizzato per intrattenere i concorrenti della Casa più spiata. Alla fine si è rivelato essere proprio lui il re della festa, durante la quale tutti i Vipponi, Giucas compreso, sono tornati bambini per una serata.

L’illusionista è stato ancora una volta vittima dell’esuberanza di Francesca Cipriani che ha approfittato della presenza dei materassi per catapultare l’amico e aggredirlo giocosamente, tra le risate dello stesso Giucas. Successivamente il paragnosta ci è cimentato nei balli in giardino insieme a Miriana Trevisan calandosi nei panni della grande Raffaella Carrà e successivamente con Carmen Russo, alle prese con il Tuca Tuca. Clicca qui per il video



