Giucas Casella ha avuto una storia con Tina Cipollari?/ Alla De Blanck “Eri gelosa”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021 Patrizia De Blanck ha fatto il suo ingresso all’interno della casa per chiarire con l’illusionista in merito alla loro “love story” del tutto inventata da Giucas Casella. Durante il confronta Giucas, nonostante le sementite di Patrizia ha continuato a difendere le sue dichiarazioni: “Ma che Cavolo dici?! […] Mi telefonavi sempre per amore. Quando ero nel reality mi chiamavi ed eri gelosa pure perché mi frequentavo con la Cipollari”.

Questa affermazione di Giucas Casella ha fatto incuriosire il pubblico, voglioso soprattutto di capire di più in merito alla liaison tra lui e Tina Cipollari. Anche in studio Alfonso Signorini ha chiesto: “Sei andato con Tina?” ma il paragnosta del Grande Fratello Vip 2021 ha subito ritrattato: “L’ho tirata in ballo perché Tina sa benissimo quello che è successo con Patrizia. Lei mi chiamava continuamente e io non volevo rispondere al telefono”.

Giucas Casella parlando di Tina Cipollari avrà solo voluto fare riferimento all’amicizia tra i due all’interno del reality Il Ristorante? . Patrizia De Blanck però sembra non essere interessata alle scuse dell’illusionista e continua con a ribadire che la storia tra i due non sia mai esistita: “Noi due non siamo stati insieme. E poi io gelosa di Tina? Ma tu sei pazzo, ma non esiste!”.

Nella discussione tra i due è intervenuta anche Katia, un’altra fiamma dell’illusionista, che ha dato supporto a Patrizia De Blanck offrendosi anche di prendere a schiaffi per conto suo Giucas Casella e ribadendo la necessità di mantenere la privacy, soprattutto in merito alle relazioni passate, di cui l’illusionista non fa altro che vantarsi all’interno della casa.

