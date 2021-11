Giucas Casella fa spoiler e rovina la sorpresa/ “Chissà se entra…”

Giucas Casella e Patrizia De Blanck hanno avuto una storia. L’illusionista tv nei giorni scorsi ha raccontato durante un confessionale con Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip di aver avuto una storia con la contessa. “Mi veniva a trovare perché avevamo un’amicizia particolare”, ha rivelato Casella, definendo de Blanck “proprio una mia ex”. I due si incontravano nella casa di Casella e lì, ha aggiunto, “tutto è successo”. Durante la puntata di venerdì scorso, il conduttore Alfonso Signorini ha pressato Casella, per farsi commentare questo retroscena inedito. L’illusionista è rimasto sul vago, confermando però che in effetti “c’è stata una frequentazione”. Casella ha chiamato in causa direttamente la diretta interessata da queste rivelazioni, ossia la contessa de Blanck: “Lei è una che ricorda tutto nei minimi particolari, può parlare lei. Sono uno che dice sempre la verità”. Vicino a lui, però, Katia Ricciarelli insinua il germe del dubbio. In attesa della puntata di stasera, è arrivata una risposta da parte di Patrizia. In una storia su Instagram, Patrizia de Blanck per adesso ha scritto: “Una storia con Giucas Casella? Presto andrò al Grande Fratello e racconterò la verità!”. La contessa si prepara quindi a tornare nell’arena del Grande Fratello Vip per dire la sua sulle rivelazioni di Giucas Casella.

Nel corso della sua esperienza all’interno del reality è stato protagonista dei momenti più divertenti regalati dal programma, con siparietti comici e momenti di grandi risate con i coinquilini. Nell’ultima puntata andata in onda lo scorso venerdì 26 novembre, oltre alle sue solite uscite sagaci e irriverenti, si è reso protagonista di un momento davvero emozionante che ha colpito sia il pubblico da casa che i presenti in studio e nella casa. Infatti, dopo che il programma si è aperto proprio con i festeggiamenti per il suo compleanno, è arrivato il momento di un regalo inaspettato. Chiamato in confessionale verso il finire del programma, si ritrovato a dover scartare un regalo particolare con un dolcissimo biglietto di auguri. Il mittente era la sua nipotina, che ha messo in evidenza tutta la sua tenerezza di nonno, commuovendosi in maniera evidente ed emozionando chiunque abbia assistito a quella scena. A Giucas Casella basta una sola frase per spifferare tutta una serie di succose indiscrezioni sui nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Durante una conversazione tra vip, lo sbadato settantunenne siciliano rompe il silenzio e svela ciò che potrebbe accadere questa sera in puntata. Il paragnosta della casa si lascia andare ad uno spiazzante spoiler e svela una possibile new entry di stasera: il chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis. I telespettatori, tanto confusi quanto esterrefatti, si arrovellano con inesplicabili interrogativi. Gli aficionados del GF Vip non riescono a comprendere come determinate informazioni top secret possano essere pervenute a Giucas Casella.

