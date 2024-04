Giucas Casella ha avuto una storia con Tina Cipollari/ “Alle Maldive usciva dall’acqua tutta nuda”

Giucas Casella e la storia con Tina Cipollari: “Cosa accadeva alle Maldive”

Giucas Casella esce allo scoperto sul suo passato. L’illusionista, visto negli anni scorsi anche al Grande Fratello Vip, ha raccontato alcuni retroscena bollenti sul suo passato, portando a galla in particolare una storia riguardante Tina Cipollari, volto del dating show Uomini e Donne. Rivolgendosi a Tina Cipollari, Giucas Casella ha aperto la scatola dei ricordi, tirando in ballo anche Tina Cipollari: “Ti ricordi quando ti ho portato alle Maldive e tu sei uscita fuori dall’acqua tutta nuda?”. La opinionista di Uomini e Donne avrebbe replicato con un beffardo “Io con te alle Maldive? Non ricordo” ma Casella sempre tra le pagine della rivista di gossip ha spiegato: “È durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù” ha ricordato Giucas.

Giucas Casella ha portato alla luce ricordi di un tempo passato. L’ex gieffino si è detto felice che Cipollari “Non abbia smentito” il gossip e ha solo utilizzato parole meravigliose per la protagonista di Uomini e donne: “La trovo una donna straordinaria, arguta e intelligente, alla quale auguro il meglio”.

Giucas Casella sul passato: “Anche gli uomini venivano da me”

Nei mesi scorsi Giucas Casella, nel corso di una intervista concessa a La volta buona di Caterina Balivo, è tornato sull’argomento del suo orientamento sessuale e sull’etichetta di ‘latin lover’ che spesso gli viene affibbiata. “Ero un bel gnocco, ne ho avute tante di avventure. Anche gli uomini venivano da me? Si, anche loro…Ho avuto un sacco di esperienze con tante belle donne” le parole di Giucas Casella.

Il mago Giucas Casella, che da anni è legato a Valeria Perilli ma in passato, come ricorda Fanpage, non si è fatto remore nel parlare apertamente delle sue preferenze. “Non sono gay, ma sono per l’amore libero” – raccontò Giucas Casella a Verissimo da Silvia Toffanin – “Sono fluido, si dice così? Amo sia gli uomini che le donne!” Tornando poi sull’argomento, Giucas Casella ha confermato: “Sono fluido; sono stato con degli uomini e potrei starci di nuovo, ma non cambierei la scelta di stare insieme ad una donna. Credo che a tutti sia venuta almeno una volta la curiosità di stare con una persona dello stesso sesso” ha confessato Giucas Casella.

