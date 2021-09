Giucas Casella/ Feeling speciale con Sophie Codegoni e i problemi di memoria…

Il paragnosta Giucas Casella, entrato nella seconda puntata del Grande Fratello Vip, si è già fatto riconoscere ed amare per alcune sue caratteristiche. Prima tra tutte la sua voglia e la capacità di saper stare al gioco e lasciarsi coinvolgere nelle iniziative degli altri inquilini della spiatissima Casa. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, infatti, ha dimostrato di essere parte integrante del gruppo soprattutto quando c’è da brindare e festeggiare. Il suo maggiore difetto? Probabilmente le sigarette, almeno secondo gli spettatori che si dilettano a seguirlo nel corso della diretta e che sono soliti vederlo spesso e volentieri con l’immancabile ‘compagna’ tra le dita.

Tra gli altri segni distintivi diventati oggetto di scherno tra i suoi nuovi amici ed inquilini, anche la mancanza di memoria, che per uno che fa il suo mestiere dovrebbe essere alla base. Ebbene: Giucas negli ultimi giorni, malgrado abbia ormai condiviso diversi momenti con tutti gli inquilini, ha dimostrato di avere una certa difficoltà nel ricordare i nomi dei suoi compagni di avventura. “Ma davvero non ti ricordi i nostri nomi?”, gli ha domandato Alex Belli durante una amabile conversazione in giardino. “Eh, no…”, ha ammesso il magico Giucas. “Mi ricordo solo Sophie, Lulù ma le altre principesse no…”, ha aggiunto.

Giucas Casella e i problemi di memoria con i nomi dei coinquilini

Che sia vittima di una repentina perdita di memoria? Secondo l’amico Alex Belli, tuttavia, Giucas Casella ricorderebbe alla perfezione i nomi delle donne della Casa ma non quelli degli uomini. “Sophie mi ricordo”, ha ribadito il paragnosta in presenza dell’ex tronista di Uomini e Donne. A spiegarne il motivo è stata proprio quest’ultima che ha aggiunto: “Perchè noi abbiamo avuto subito un feeling particolare sin dall’ingresso, ci siamo seduti vicini…”.

Le maggiori titubanze le ha dimostrate proprio con gli uomini, da Nicola Pisu, con cui dorme, ad Alex Belli, passando per l’attore Davide Silvestri. Intanto nelle ultime giornate ha avuto modo di parlare molto di ipnosi e l’amica Katia Ricciarelli si è detta pronta a farsi volontariamente ipnotizzare da Giucas. Quest’ultimo però si è tirato indietro asserendo che per lui sarebbe “strano” compiere una cosa simile nei confronti di una persona che la considera alla stregua di una sorella. Con buona pace della cantante lirica, e malgrado le sue insistenze, dunque, non è stato possibile vedere Giucas Casella alle prese con ciò che lo ha reso celebre ai telespettatori italiani.

