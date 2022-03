Giucas Casella in bagno in diretta Gf Vip/ Signorini “Ti faccio mettere il pannolone”

Piccola disavventura per Giucas Casella al Grande Fratello Vip in diretta durante la puntata. Alfonso Signorini si è collegato con la Casa per spiegare il meccanismo delle nuove nomination per un televoto flash, ma il paragnosta non era in salotto. “Ma scusate, non siete tutti, manca Giucas. Dov’è?”, chiede il conduttore.

I concorrenti gli spiegano che è in bagno, quindi Barù propone di spiegargli tutto dopo. “Stiamo dicendo una cosa importantissima e quello è in bagno, io non ne posso più”. Sophie Codegoni si è offerta di andare a chiamarlo, incurante del consiglio di Lulù: “Non andare, magari lo trovi nudo”.

Giucas Casella e il siparietto al Gf Vip

Giucas Casella preso alla sprovvista si è scusato, anche perché convinto che ci fosse la pubblicità al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini lo ha pungolato ironicamente: “Adesso se vuoi ti faccio mettere il pannolone, così non ti muovi dal divano. Ti faccio mettere il mutandone eh!”. Il paragnosta ha tirato dritto: “Non ne ho bisogno. Tu li usi?”. Dunque, è andato in scena un siparietto: “Tu non preoccuparti di me”. E Giucas Casella sempre più surreale: “Perché tu non ci vai in bagno”.

