Giucas Casella, incidente al GF Vip prima della finale/ Non vede la porta di vetro e…

Piccolo incidente per Giucas Casella poche ore prima della finalissima del Grande Fratello Vip 2021. L’illusionista che è al televoto con Jessica Selassiè per diventare il quinto finalista si sta godendo le ultime ore in quella che è stata la sua casa per sei mesi nel corso dei quali ha mostrato le proprie lacrime, ma anche la gioia per le emozioni vissute. Giucas che non ha mai nascosto di sognare di spegnere le luci e di essere quindi sul podio, poche ore prima dell’ultima, attesissima puntata del reality, ha spaventato i suoi compagni d’avventura.

Giucas sale su Delia Duran ma "si spezza"/ Il numero non riesce... e cade! Gaffe al GF Vip

Mentre si trovava in veranda, infatti, Giucas si è recato verso il giardino per poter fumare. Tuttavia, mentre stava per uscire, non si è accordo della presenza della porta di vetro chiusa andando letteralmente e sbattere contro di essa.

Giucas Casella contro la porta di vetro: il video dell’incidente diventa virale

Sono tanti i momenti divertenti che Giucas Casella ha regalato al pubblico del Grande Fratello Vip 2021 che, nel giorno della finalissima, ha assistito al piccolo incidente dell’illusionista che, la sera dell’ultima cena nella casa, ha ipnotizzato Delia Duran. Forse con la testa già fuori e con la voglia di riabbracciare il figlio James e il nipote Giacomo, Giucas ha sbattuto contro la porta di vetro. “Mamma mia Giuchi”, ha detto Lulù che ha assistito alla scena.

Delia Duran choc "Voglio diventare mamma…"/ Giucas Casella ipnotizza e rivela che...

Nulla di grave, fortunatamente, per Giucas che, entrato nella casa a settembre, questa sera tornerà alla sua vita di sempre portando con sè un bagaglio enorme di emozioni vissute. Parlando con gli altri finalisti, ha ammesso che sarebbe rimasto ancora nella casa di Cinecittà dove è stato coccolato dalla maggior parte dei concorrenti, in primis dai ragazzi diventati per lui come dei nipotini.

LEGGI ANCHE:

Gf vip, chi è il quinto finalista Giucas e Jessica?/ Il web boccia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA