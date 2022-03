Giucas Casella “Jessica e Barù sposatevi”/ “Continuo a remare per loro…”

Giucas Casella, dopo aver sperato che, anche tra Jessica Selassiè e Barù nascesse l’amore nella casa del Grande Fratello Vip esattamente com’è accaduto tra Lulù e Manuel Bortuzzo e tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, continua a sperare che la fiamma dell’amore si accenda anche tra la vincitrice della sesta edizione del reality show e il nipote di Costantino Della Gherardesca. Giucas che ha così trascorso sei mesi accanto a Jessica nel bunker di Cinecittà e che ha instaurato un bel rapporto anche con Barù nonostante quest’ultimo sia entrato in casa diversi mesi dopo, con un video pubblicato sui social, scatena l’entusiasmo dei Jerù ovvero di tutti i fan di Jessica e Barù come coppia.

Nella casa del GF Vip, Giucas ha indagato spesso sui sentimenti di Jessica e Barù. Proprio a Casella, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha ribadito di vedere Jessica solo come un’amica. Nonostante tutto, però, Giucas non si arrende e spera di veder nascere la coppia.

Giucas Casella alimenta le speranze dei fan di Jessica Selassiè e Barù

Jessica Selassiè, ai microfoni di Verissimo, ha confermato di essersi presa un’infatuazione per Barù non escludendo la possibilità di conoscersi meglio ora che le telecamere del Grande Fratello Vip si sono spente. A sperare in una conoscenza più approfondita tra Jessica e Barù non ci sono solo i Jerù, ma anche Giucas Casella che ha divertito tutti i fan della coppia con un video esilarante sui social.

“Sto remando per Barù e Jessica. Sposatevi. Barù e Jessica, remo per voi” dice nel video in questione che ha rapidamente fatto il giro del web scatenando l’entusiasmo di tutti i fan della vincitrice e del terzo classificato del Grande Fratello vip.

