Giucas Casella, mano sul sedere di Francesca Cipriani/ Lei sbotta:”Mi stai toccando il cul*!”

Giucas Casella regala sempre momenti divertenti al pubblico del Grande Fratello Vip 2021. L’illusionista è sempre pronto a divertirsi, a cantare e ballare e, così, durante la serata organizzata nella casa di Cinecittà per l’aperitivo settimanale, trascinato dal ritmo della musica, si è lasciato andare ad un gesto nei confronti dell’amica Francesca Cipriani. Tra Giucas e la Cipriani esiste un legame d’amicizia nato durante la comune partecipazione all’Isola dei Famosi. Da quel momento, i due hanno continuato a sentirsi e vedersi e nella casa del Grande Fratello trascorrono molto tempo insieme.

Ieri sera, mentre erano in giardino con tutti gli altri inquilini per cantare e ballare, Giucas Casella e Francesca erano abbracciati insieme. La mano, però, dell’illusionista si è fermata sul sedere della showgirl la cui reazione non si è fatta attendere.

Giucas Casella e Francesca Cipriani: il siparietto al Grande Fratello Vip 2021

Giucas Casella e Francesca Cipriani stavano cantando sulle note “La musica non c’è” di Coez. Mentre abbracciava in cerchio la Cipriani, la mano di Giucas è finita sul fondoschiena di Francesca che, con il sorriso, rivolgendosi a Casella, ha detto: “Mi stai toccando il cu*o”. “Zitta, si sente tutto”, ha risposto Giucas mentre la Cipriani continuava a ridere.

Solo pochi giorni fa, Giucas, ad Alex Belli e Aldo Montano, aveva raccontato di aver fatto pipì in un vaso avendo trovato il bagno occupato. Sempre più amato dal pubblico e dagli altri concorrenti, Giucas continua a divertire con i suoi racconti e le sue disavventure. La sua presenza in casa regala allegria e divertimento e il popolo del web è pronto a portarlo in finale.

