Francesca Cipriani, la costosa promessa del fidanzato Alessandro Rossi/ Una casa…

Francesca Cipriani è sempre più innamorata del fidanzato Alessandro Rossi. La loro storia d’amore è iniziata diversi mesi fa e rende davvero felice la concorrente del Grande Fratello Vip 2021 che è stata felicissima di poterlo rivedere grazie alle sorprese organizzate da Alfonso Signorini. Un amore che ha messo a posto i cocci del cuore della Cipriani che, in casa, ha raccontato di aver avuto diverse delusioni sentimentali.

“Io ero single da un bel po’ di anni, non cercavo nulla. Ormai mi ero arresa. Ero diventata molto diffidente dopo tutte le batoste, non avevo più voglia di perdere tempo”, ha raccontato alle coinquiline. L’incontro con Alessandro, però, ha cambiato tutto e pare che, per conquistarla, l’imprenditore abbia fatto una promessa alla Cipriani.

La promessa di Alessandro Rossi a Francesca Cipriani

Secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo nella rubrica Ah Saperlo pubblicata sul settimanale Oggi nel numero in edicola da giovedì 21 ottobre, Alessandro Rossi avrebbe promesso a Francesca Cipriani un nido d’amore nel quadrilatero della moda a Milano.

“A Milano si vocifera che il suo fidanzato, Alessandro Rossi, ruspante imprenditore romagnolo, per conquistarla, le abbia promesso di regalarle una casa nel quadrilatero della moda a Milano, dal valore di circa 2 milioni di euro. Riuscirà a rispettare la parola data? Pare proprio di no…”, scrive Alberto Dandolo su Oggi.

