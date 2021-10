Giucas Casella “orgoglioso di mio figlio James”/ “Valeria Perilli? E’ lei ad ipnotizzare me”

Dopo il coming out, Giucas Casella vuota il sacco sulla sua famiglia. Il noto mago della televisione si è confidato con Soleil Sorge e le ha parlato del rapporto con sua moglie Valeria: “Lei è più giovane di me di qualche anno ma ancora adesso è una donna bellissima. Ha gli attributi”. Giucas racconta di averla conosciuta durante una premiazione che la donna conduceva assieme a Pippo Baudo. Soleil gli domanda se sia stato amore a prima vista e lui rivela: “Sì ma forse lei non se n’era accorta”. Giucas Casella ha poi aggiunto che il segreto della loro relazione è avere ciascuno i propri spazi: “Tutti i miei amici famosi si sono sposati e divorziati più volte e hanno avuto figli da donne diverse. Ringraziando il cielo, a me è andata diversamente”.

I due fanno coppia ormai da 40 anni. Giucas continua definendosi un uomo fortunato e si dice felice che il loro rapporto sia rimasto solido anche dopo la nascita di suo figlio James, avuto con un’altra donna quando la sua relazione con Valeria era già cominciata da qualche anno: “Sono stato un po’ birichino”, ha ammesso. Soleil scherzando gli chiede se abbia mai ipnotizzato la moglie e lui risponde in un misto di commozione e tenerezza: “E’ lei ad ipnotizzare me”.

Giucas Casella ha poi parlato del figlio James nato da una controversa relazione con la ballerina Carol Torr: “Sono molto orgoglioso di lui” ha detto il mago. James inizialmente non era voluto da Giucas che poi ha cambiato idea proprio grazie al consiglio di Pippo Baudo. Nonostante il rapporto conflittuale tra i genitori, il figlio di Giucas ad oggi è un uomo felice e realizzato. Ha 34 anni, di professione fa il medico e recentemente ha anche regalato al padre la gioia di diventare nonno, dopo la nascita del suo primogenito.

Poi Giucas ha speso parole di stima nei confronti del suo assistente Giuseppe che lavora con lui da 35 anni: “Per me è come un altro figlio”. Giucas non compie un passo senza il consulto di Giuseppe. I due hanno un rapporto davvero molto stretto: “Prima avevo un altro assistente. Poi è finito per lavorare con Pippo Baudo e adesso si occupa di produzione televisiva. Quindi mi hanno presentato questo ragazzo sardo e non ci siamo più separati”, ha spiegato.



