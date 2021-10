Giucas Casella, coming out al GF Vip/ “Sono stato con un uomo: non sono gay ma…”

Colpo di scena al Grande Fratello Vip in seguito alla rivelazione a sorpresa da parte del concorrente Giucas Casella. Tra un vuoto di memoria ed un altro, nei giorni scorsi il noto paragnosta si è reso protagonista di un racconto sul suo passato che ha sorpreso i suoi inquilini. Un vero e proprio coming out in piena regola, quello fatto da Giucas che confidandosi con i suoi amici in camera da letto ha parlato di una cosa “normalissima” descrivendo alcune esperienze della sua adolescenza ed ammettendo di essere stato con un uomo: “E’ successo sì, per me è normalissimo”, ha confidato.

Senza alcuna vergogna Casella ha quindi raccontato quello che avveniva durante la sua permanenza in collegio: “Sarà successo anche a voi di farvi le pipp*… Non c’è niente di male, ma penso che sia capitato anche tra le donne!”. Il Vippone ha ribadito come non ci sia nulla di cui scandalizzarsi ed ha fatto riferimento al concetto di libertà: “E’ normalissimo tutto questo…”. Alcuni dei coinquilini hanno sposato il suo punto di vista, altri invece sono rimasti in silenzio ad ascoltarlo.

Giucas Casella, coming out al Grande Fratello Vip: il precedente scoop di Deianira Marzano

Le rivelazioni di Giucas Casella non sono passate affatto inosservate soprattutto per via dell’assoluta assenza di imbarazzo con cui ha parlato di un tema così delicato. Tuttavia ha tenuto a fare una precisazione: “Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no”.

Giucas, quindi, non rinnega nulla di quanto vissuto in passato e dei rapporti intimi con un uomo, precisando tuttavia che i suoi trascorsi non avrebbero contribuito ad influenzare in modo radicale la sua sessualità. Sebbene oggi abbia una compagna, il gieffino non ha escluso in modo netto di poter rivivere le stesse sensazioni ma al tempo stesso ha anche messo in conto che potrebbe dire di no. “Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo”, ha ammesso. La sua confessione intima potrebbe venire a galla nel corso della puntata di oggi del Grande Fratello Vip. E’ bene però ricordare come per qualcuno il coming out non sia stata una vera e propria sorpresa. Circa un mese fa, infatti, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva lanciato uno scoop: “Un uccellino mi ha detto che nella casa ci sarà un concorrente che probabilmente farà outing: sarà vero?”. Un termine non esatto (poiché in questo caso si tratta di coming out) ma che dopo le confidenze di Casella l’influencer ha riconfermato tra le sue Instagram Stories, lasciando intendere come la voce sul suo vissuto fosse già in circolazione.

