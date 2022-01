Giucas Casella sorpreso in bagno “Signorini mi hai fermato l’uovo!”/ “Sono tre giorni che non lo faccio”

Giucas Casella al Grande Fratello Vip 2021 viene sorpreso ancora una volta a fare la pipì da Alfonso Signorini. Oramai è diventato un appuntamento fisso quello dell’illusionista che durante la lunga diretta del reality show di Canale 5 si ritaglia sempre dei momenti per adempiere a dei bisogni naturali. Durante la puntata ecco che Signorini chiama Giucas, ma stranamente l’illusionista è assente nel salone. Che fine ha fatto? Poco dopo ecco sbucare l’illusionista dalla porta del bagno: “Alfonso stavo facendo la pipì”. Dallo studio Alfonso Signorini allora domanda: “hai lavato le mani?”. Proprio come la settimana scorsa, il copione viene rispettato anche questa volta.

“Giucas ti sei lavato le mani?” domanda il conduttore con l’illusionista che risponde: “no, ero seduto” Allora Signorini lo inviata a lavarsi le mani: “corri a lavarti le mani, mia madre mi diceva sempre di lavare le mani dopo”. Giucas allora corre verso il bagno per lavare le mani, anche se questa volta l’intervento di Signorini ha fatto di peggio visto che questa volta gli ha fermato ben altro. Di cosa si tratta? L’uovo! Che dire: anche questa sera l’illusionista ci ha servito un’altra simpaticissima gag che sicuramente farà divertire il pubblico di Canale 5 e non solo!

Giucas Casella e l’uovo: “sono tre giorni che non lo faccio”

In realtà Giucas Casella durante la diretta del venerdì sera aveva già parlato con gli altri coinquilini di un problema nel fare l’uovo. “Sono tre giorni che non faccio l’uovo! La pipì sempre, soprattutto durante la puntata, invece l’uovo…” dice l’illusionista con Alfonso Signorini che lo consiglia “Hai provato con le verdure?”. Casella replica: “sì, mangio tante verdure ma non va… Meglio se parliamo d’altro” cercando di parlare di altro. Allora Signorini ribatte: “ma sei stato tu ad iniziare il discorso!”. L’ennesima gaffe di Giucas Casella!

