Giucas Casella “sosia” di Nicolas Cage nei panni di Dracula?/ La foto spopola sul web

Giucas Casella identico a Nicolas Cage nei panni di Dracula? L’ironia dei social

In queste ore sta facendo il giro del web una clamorosa somiglianza tra Giucas Casella e uno dei più amati divi americani: Nicolas Cage. Due nomi che, all’apparenza, non lascerebbero pensare a particolari somiglianze fisiche, e anche l’accostamento sembra a tratti improbabile. Ma a scatenare lo stupore e l’ironia sui social è stato un post condiviso da Ghetto Trash sulla propria pagina Instagram, in cui ha pubblicato la foto del divo hollywoodiano nei panni di Dracula, il nuovo personaggio che andrà ad interpretare nel nuovo film di Chris McKay, Renfield.

Nicolas Cage nei panni del conte vampiro sta impazzando sul web proprio per la somiglianza con il noto illusionista della televisione, nei lineamenti del viso e non solo. “Questo è Nicholas Cage nel nuovo film di Dracula ma io riesco solo a vederci Giucas Casella. So di non essere il solo” la divertente didascalia a corredo del post. E sotto si sono scatenati i commenti, tra stupore e grande ironia, con moltissimi utenti che non possono credere ai propri occhi. “Io pensavo fosse Giucas Casella…. Perché non lo è???” si legge.

Renfield, il nuovo film con Nicolas Cage: il cast e quando arriva in Italia

Involontariamente, il nome di Giucas Casella è ritornato in auge “grazie” a Nicolas Cage. Una vera e propria ventata di popolarità dopo essere stato protagonista del Grande Fratello Vip nella precedente edizione, intrattenendo tutti con la sua simpatia e le sue iconiche gag al grido di “Change!“. Anche in questa edizione ha messo comunque la sua impronta, nel corso del duro confronto con Attilio Romita dopo le parole del giornalista sul suo conto. Ora, a tratti clamorosamente, è proprio il divo americano a riportarlo al centro dell’attenzione.

Nicolas Cage è il protagonista di Renfield, il nuovo film di Chris McKay in cui veste i panni di Dracula. Al suo fianco un ricco cast, tra cui Nicholas Hoult nel ruolo del protagonista. Stando ai primi dettagli che trapelano sulla pellicola, le riprese si sono tenute tra febbraio e aprile dello scorso anno e a breve dovrebbe debuttare nelle sale cinematografiche italiane. La distribuzione partirà in America da aprile, così come in Italia.

