Giucas Casella, tagliato il cordone ombelicale con suo figlio James?/ La promessa al GF VIP

Giucas Casella, questo pomeriggio ospite da Mara Venier a Domenica In, durante lo scorso autunno ha fatto divertire tutto il pubblico del Grande Fratello Vip 2021 con la sua partecipazione al reality e la sua simpatia che ha conquistato in pochissimo tempo anche tutti gli inquilini della casa. l’illusionista all’interno della casa ha avuto modo di far conoscere a tutti la sua vita privata, la sua attuale compagna e il forte legame che lo lega a suo figlio James e a suo nipote.

Il vero nome dell’illusionista è Giuseppe Casella Marola ed è nato a Termini Imerese in provincia di Palermo nel 1949 e si è avvicinato al mondo della magia fin da giovane quando da bambino finì in un pozzo e con la forza del pensiero riuscì a farsi soccorrere da sua madre che non poteva sentirlo perché sorda.

Al momento Giucas Casella è il compagno di Valeria Perilli, annunciatrice tv e attrice e doppiatrice con la quale ha cresciuto suo figlio James Casella, oggi medico, nato dalla relazione che l’illusionista ha avuto con la modella inglese Carol Torr. L’illusionista è molto legato a suo figlio e proprio durante la sua esperienza all’interno del reality di Canale 5 ha ammesso di aver finalmente tagliato il cordone ombelicale che lo teneva ancorato a suo figlio, dal quale non si era mai del tutto separato.

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip l’illusionista è tornato in televisione come Super Pupo a la Pupa e il Secchione Show che durante la sua permanenza all’interno dello show ha provato ad ipnotizzare Maria Laura e Asia anche se il suo tentativo non è andato a buon fine.

