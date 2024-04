Giudici Serale di Amici 2024 nel mirino di Platinette/ Frecciate a Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofr

Platinette critica Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, pesante stoccata contro Giuseppe Giofrè: “Pochi argomenti”

Nella sua rubrica che da anni tiene su DiPiù Tv Platinette, nome d’arte di Mauro Coruzzi, ha deciso di dire la sua sul Serale di Amici di Maria De Filippi 2024 che ha preso il 23 marzo 2024, dunque tre settimane fa. Platinette si è lasciata andare in lodi smisurate per la conduttrice mentre ha punzecchiato con frecciatine e stoccate i tre giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

E nel dettaglio le critiche più feroci le ha rivolte proprio al ballerino, ormai conosciuto a livello internazionale, che nella scuola di Amici ha mosso i primi passi tanti anni fa. “Ci sta anche che la giuria, riconfermata, riproponga stereotipi che paiono graditi ai più, con un danzatore, Giuseppe, più bello che mai ma con pochi “argomenti” di conversazione” ha provocato Platinetti per poi aggiungere sugli altri due giurati: “E ci sta Michele Bravi, che presenta anche un brano nuovo, una nenia con Carla Bruni che sfida il sonno e la veglia; ci sta Cristiano Malgioglio, che senza occhiali, senza abiti particolari ma tirato a lucido sembra anche più giovane.”

Serale di Amici 2024, Platinette ammette: “La mancanza di diretta è una pecca”

Platinette il Serale di Amici lo conosce bene, per anni è stata opinionista e poi nel 2012 ha partecipato come membro della giuria tecnica ed infine nel 2019 è stata una giurata anche dello spin-off Amici Celebrities e dunque proprio per questo è molto esperta delle varie dinamiche della scuola il cui obbiettivo ultimo è ‘sfornare’ nuovi talenti senza rinunciare a fornire al telespettatori di Canale5 un valido spettacolo.

E nella sua rubrica su DiPiùTv Platinette dopo aver attaccato Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, pur elogiando il talent ha sottolineato come l’ingranaggio perfetto ha un difetto non da poco: “C’è un’unica pecca, a mio giudizio, ma mi rendo conto che sia necessaria per raggiungere questa alchimia, è l’assenza della diretta. Più pepe e anche più sale non guasterebbero, ma è meglio controllare tutto, prima di darlo in pasto ai commensali”.

