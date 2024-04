LUCIA O SOFIA, CHI È STATO ELIMINATO AD AMICI 2024?/ Emanuel Lo scosso: il pronostico del web svela…

Lucia finisce in eliminazione provvisoria al terzo serale di Amici 2024

Lucia o Sofia, chi sarà eliminato nel corso del terzo serale di Amici 2024? Alla fine della prima manche è Lucia a finire in eliminazione provvisoria, tra le lacrime della ballerina che, tuttavia, si fa forza per affrontare l’esibizione tutt’altro che triste sulle note di Rihanna. Quando però scopre che, a finire in eliminazione, è proprio lei, non riesce a non mostrare la delusione per l’esito della votazione della giuria.

Intanto sul web si scatena il pronostico sull’eliminato di questo terzo serale di Amici 2024. Molti votano proprio a sfavore di Lucia, ritenendo che la sua debolezza sia proprio questo non credere in se stessa fino in fondo. Un atteggiamento che, insomma, potrebbe penalizzarla in questo serale di Amici e portarla all’eliminazione. Salva, dunque, per gran parte del web, Sofia. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è eliminato tra Lucia e Sofia al terzo serale di Amici 2024?

Chi sarà l’eliminato della terza puntata del serale di Amici 2024? Una domanda che sicuramente si pongono i fan del talent di Canale 5 di fronte a quanto accaduto nel corso del nuovo appuntamento in onda sabato 6 aprile su Canale 5. Dopo le prime due puntate, in cui c’è stata una doppia eliminazione, questa sera si torna ad un unico eliminato, che sarà annunciato, come sempre, in casetta, e dopo tre manche giocate in studio.

Le anticipazioni (che trovate qui) ci svelano comunque chi sono i due allievi che rischiano l’eliminazione al terzo serale di Amici 2024: si tratta di Lucia e Sofia, entrambe ballerine e allieve di Emanuel Lo.

Ballottaggio tra Lucia e Sofia per l’eliminazione ad Amici 2024: le prove affrontate

Tre manche complicate quelle del terzo serale di Amici 2024, che hanno visto la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sconfitta per ben due volte. È per questo che al ballottaggio sono finite due ballerine (le ultime rimaste) di Emanuel Lo. A loro si è aggiunta anche Lil Jolie dopo la sconfitta della squadra di Pettinelli-Todaro.

Dalle anticipazioni di SuperguidaTV, sappiamo che, nella sfida finale, Lil Jolie si è esibita al serale di Amici 23 sul brano Uomini Soli; Sofia ha ballato sulle note di L’ultima Poesia e Vogue. Lucia si è esibita sulle note di Pretty Woman e Listen. Lil Jolie è stata poi salvata dalla giuria, lasciando in eliminazione le due ballerine.

Lucia o Sofia eliminato ad Amici 23? I pronostici

Ma chi tra Lucia e Sofia sarà l’eliminato di questo terzo serale di Amici 2024? Entrambe le ballerine hanno vissuto un percorso lungo, costellato di soddisfazioni ma anche di difficoltà. Lucia è arrivata dopo, ma col suo talento è riuscita a conquistare Emanuel Lo, che in poche settimane le ha dato la maglia dorata. Sofia ha dovuto invece attendere un po’ in più, ma l’ha ricevuta con i più grandi complimenti del suo coach.

Gli stessi complimenti che Sofia ha ricevuto da Giuseppe Giofrè nella scorsa puntata: “La tua è stata l’esibizione più bella della serata”, le ha detto. E questo potrebbe farci credere che potrebbe essere Lucia ad essere eliminata, soprattutto in virtù dello sfogo avuto in settimana, durante il quale si è detta poco convinta di poter arrivare alla fine di questo percorso. Questa poca convinzione potrebbe essere trapelata sul palco, penalizzandola proprio sul finale.

