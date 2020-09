Giulia Arena/ “Il Paradiso delle Signore? Ludovica rimarrà fedele ai suoi difetti”

Giulia Arena torna in tv ospite della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai1. La ex Miss Italia è pronta a raccontare i progetti futuri dopo un’estate trascorsa nella sua amatissima Sicilia come ha documentato in diverse foto pubblicate sui social. “Torno a respirare, nel mio Elemento, nella mia Isola, a pieni polmoni – ha scritto la ex Miss Italia del 2013 che su Instagram ha fatto sognare i tantissimi fan e follower pubblicando una serie di scatti dalla bellissima terra della Sicilia. “Quando senti nuovamente l’odore della salsedine, ecco, quello è il momento in cui sai di essere finalmente tornato a casa” ha scritto in una didascalia l’attrice che ha voluto condividere con tutto il suo pubblico perfino l’arrivo “a casa”. La Arena, infatti, ha ripreso anche il tragitto del traghetto su cui viaggiava nel momento in cui oltrepassava lo Stretto di Messina per arrivare nella sua città. Un ritorno a casa per la bellissima attrice avvenuto a distanza di mesi per via del lockdown imposto dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus. Nata e cresciuta a Messina, la Arena si è fatta conoscere dal grande pubblico nel 2013 quando ha vinto il concorso di bellezza di Miss Italia con la fascia di “Miss Cinema Planter’s Sicilia”. Poi le prime occasioni in tv come conduttrice di “Mode e modi” e “Mode e modi – Food” su La7.

Giulia Arena: da Miss Italia a Il Paradiso delle Signore

Non solo tv nel curriculum della bellissima Giulia Arena che, una volta ricevuto la corona di Miss Italia, si è fatta strada nel mondo dello spettacolo anche come attrice. Uno dei ruoli più importanti è sicuramente quello di Ludovica nella soap campione d’ascolti “Il paradiso delle Signore”. Un personaggio a cui è molto legata e che ha raccontato così dalle pagine di SuperGuida Tv: “Ludovica è nota per essere una persona molto tenace. La diplomazia non fa per lei. Ci saranno dei colpi di scena. Gli autori hanno tenuto fede al carattere di Ludovica che a differenza di altri personaggi rimarrà fedele ai suoi difetti. La storia tra Riccardo e Angela incontrerà delle turbolenze”. Oltre al personaggio di Ludovica, la Arena si è fatta apprezzare tra i protagonisti della serie “Bella da morire” trasmessa su Rai1. Un’esperienza che ha raccontato così: “è’ stata molto formativa e particolarmente intensa dal punto di vista personale. Ho fatto il provino per “Bella da morire” il giorno dopo Pasqua e avevo avuto poco tempo per prepararmi. Ci credevo poco perché era un progetto troppo grande rapportato al mio livello di preparazione. Invece sono piaciuta e mi hanno chiamata subito tanto che ho iniziato a girare dopo 20 giorni. Non mi ero neanche abituata all’idea. E’ stata una valanga di lezioni e emozioni. Pensa che non ho voluto vedere il girato e ho aspettato la messa in onda”.



