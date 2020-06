Giulia Arena mostra il c*lo su Instagram/ “Non giudicatemi! La libertà…”

Pubblicità

Dalla snob signorina Ludovica di Un Paradiso delle Signore a paladina della giustizia e della libertà il passo è breve soprattutto quando ti chiami Giulia Arena e il tuo corpo è perfetto. Fatta questa premessa ci fa piacere che la bella biondina abbia deciso di mostrare il suo c*lo su Instagram solo per attirare l’attenzione e non per farsi vedere in tutto il suo splendore. Con una lunga filippica su chi si è fermato a guardare il suo lato B irretito dalle sue forme, Giulia Arena ha deciso di mandare un forte messaggio diretto a chi continua a giudicare e commentare con cattiveria la vita e il corpo degli altri fissandosi sui difetti e non sui pregi, ma anche su quelle donne che, per paura di mostrarli non si sentono libere di postare sui social quello che vogliono e che sentono. Giulia Arena inveisce contro gli uni e contro gli altri facendo della libertà il filo rosso del suo lungo discorso che, nelle storie lo chiarisce, è “più dedicato agli altri che a lei in prima persona”.

GIULIA ARENA MOSTRA IL SUO LATO B SU INSTAGRAM PER UNA LUNGA FILIPPICA SULLA LIBERTA’ MA..

Giulia Arena riesce a farsi scivolare addosso i commenti cattivi del popolo dei social ma magari altre non riescono a farlo lasciandosi condizionare e mostrando altro dal proprio io: “Nessuno ha il diritto di farti sentire inadeguato o di privarti della libertà di pubblicare una foto, un video, un ritratto, di ciò che liberamente ti senti di essere”. Il messaggio dell’attrice è chiaro: ognuno può essere libero di pensare quello che vuole ma questo non deve tradursi in messaggi offensivi sui social e poi a chi ancora tiene conto e ha paura di essere giudicata consiglia: “E tu che invece troppe volte ti sei sentita giudicata, tu che almeno una volta hai pensato “questa foto mi piace, ma meglio non pubblicarla, si vede un po’ troppo la pancia…” ricorda che la vera #forza di noi donne, è la #Libertà , in tutte le sue forme, in tutte le sue taglie”.

Ecco il suo post integrale:





