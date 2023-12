Giulia Cavaglià: “Con Federico Chimirri litighiamo sul Grande Fratello”/ “Lui è team Beatrice Luzzi, io…”

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri a Temptation Island? Respinta l’ipotesi

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri hanno aperto il loro cuore e, in un’intervista rilasciata a Casa Chi, hanno parlato della loro storia d’amore. Nonostante il pensiero rivolto ai progetti futuri e all’attività imprenditoriale da poco avviata, la coppia non è indifferente al palcoscenico televisivo. E, alle domande legate ad una possibile partecipazione a qualche reality, l’ex tronista di Uomini e donne e il fidanzato hanno risposto con grande sincerità. Temptation Island, per esempio, è un programma al quale non sarebbero intenzionati a partecipare.

“Noi stiamo bene, non stiamo attraversando nessuna crisi, non abbiamo problemi” confessa la Cavaglià. Anche lo chef, ironicamente, rifugge da questa idea: “Preferisco evitare. So che sono bravo a fare guai e casini“. Un reality al quale invece parteciperebbero molto volentieri è sicuramente il Grande Fratello. L’ex tronista ammette: “Insieme perché no? Andiamo a farci un po’ di vacanza là“. Chimirri invece vedrebbe bene nella Casa solamente la fidanzata: “Io preferirei essere quello che guarda, quindi facciamo entrare lei, meglio“.

Giulia Cavaglià: “Con Beatrice Luzzi non andrei mai d’accordo“

Soffermandosi sul Grande Fratello, ed in particolare sull’edizione in corso, Giulia Cavaglià e Federico Chimirri commentano le recenti dinamiche che stanno animando la Casa di Cinecittà. Una di queste riguarda Beatrice Luzzi, una delle protagoniste, spesso isolata dal resto del gruppo che tende a coalizzarsi contro di lei. “A me piace Beatrice“, ammette lo chef.

Di tutt’altro avviso l’ex tronista che, parlando delle recenti dinamiche del reality, svela come la coppia abbia sempre avuto visioni contrapposte: “Io e Fede litighiamo su questo. Io ero team Perla e Federico era team Greta. Io non sono team Beatrice ma ero più team gruppo, lui è più team Beatrice, quindi è stata una questione di fazioni“. Infine, offre un giudizio agrodolce sulla Luzzi: “Beatrice come personaggio non mi dispiace, ma non ci andrei mai d’accordo. Detto ciò è sicuramente una donna con un carattere ben definito, sa il fatto suo“.

