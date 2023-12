Giulia Cavaglià e la crisi con Federico Chimirri/ “Non parlavamo, poi siamo esplosi e ci siamo ritrovati”

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri: “Come ci siamo conosciuti“

In un’intervista di coppia rilasciata a Casa Chi, Giulia Cavaglià e Federico Chimirri hanno raccontato la loro storia d’amore e l’attività imprenditoriale che hanno da poco avviato. L’ex tronista di Uomini e donne è stata al centro del gossip, lo scorso giugno, per una crisi con il fidanzato (ex concorrente di Masterchef) legata ad un presunto tradimento da parte di lui. Ora però è acqua passata e la coppia guarda al futuro con il sorriso e tanto ottimismo. “Abbiamo aperto un piccolo ristorante argentino in centro a Milano“, confessano entusiasti.

La coppia, dopo aver intrecciato una love story che fa sognare i fan, ora è focalizzata sul lavoro. Ma qual è stato il primo incontro che li ha portati ad innamorarsi? A raccontarlo è la Cavaglià: “Ci siamo conosciuti che lui era ancora fidanzato con un’altra, e io con un altro, quindi non abbiamo subito scoperto l’amore. Poi ci siamo ritrovati dopo due anni e da lì non ci siamo più separati. Io andai a questa festa e dopo, siccome lui non aveva casa fissa a Milano, alla fine si è fermato a dormire a casa mia, che poi è diventata casa nostra“.

"L'amore è fatto anche di litigi ma…"

Il destino ha fatto incontrare Giulia Cavaglià e Federico Chimirri e, ora, la coppia convive felicemente. In città lo chef ha anche avuto modo di coltivare la sua passione per la cucina, supportato dalla fidanzata, che ammette: “Abbiamo capito che questa sua passione era un talento, che però non aveva ancora coltivato nel modo corretto. Poi l’ho quasi costretto a fare Masterchef: lui sulla tv era un po’ restio, ma è andato fortissimo. E da lì abbiamo aperto un ristorante“.

Nonostante le voci di crisi il loro amore viaggia ancora a gonfie vele. I litigi sono inevitabili e sono frutto dei differenti caratteri, spiega la Cavaglià, ma alla fine dopo la tempesta riescono sempre a ritrovare il sereno: “L’amore è fatto anche di litigi, ma anche di tanta comprensione e volontà di stare insieme. Lui inizialmente ha sempre giocato la tecnica del silenzio, che io da Ariete odio, perché io devo esplodere e poi mi passa. Abbiamo iniziato ad avere problemi, perché nessuno dei due parlava, poi siamo esplosi e ci siamo ritrovati“.

