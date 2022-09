Giulia, chi è la fidanzata di Francesco Gabbani/ Dopo la relazione con Dalila…

Giulia, chi è la nuova fidanzata di Francesco Gabbani

Giulia è la nuova fidanzata di Francesco Gabbani. Dopo essere uscito da una lunga relazione con Dalila Iardella, Francesco Gabbani ha ritrovato il sorriso accanto a Giulia. Nonostante la coppia stia insieme da un anno, le news su di loro sono scarsissime visto che Francesco ha deciso di vivere la loro storia lontano dai riflettori dei media. Di lei sappiamo solo che è bellissima, bionda e che lavora nel mondo della musica anche se non conosciamo nemmeno il cognome. Va rispettata la decisione dell’artista che rimane uno dei volti più amati della musica italiana e a cui tutti augurano ogni bene.

La famiglia di Francesco Gabbani è entusiasta della nuova fidanzata. Il padre di Gabbani l’avrebbe accolta bene in famiglia definendola l’altra metà della mela. Si parla di una ragazza molto timida e discreta e per questo rimasta un po’ lontana dal mondo dei social. Immediatamente la donna è diventata sua musa ispiratrice, tanto che pare dedicata a lei la splendida canzone “Viceversa” che il cantante ha portato all’ultimo Festival di Sanremo, posizionandosi secondo alle spalle di Diodato che vinse con “Fai rumore”. Per il momento Francesco Gabbani non ha rilasciato dichiarazioni su Giulia anche se potrebbe farlo in futuro.

La storia d’amore tra Giulia e Francesco Gabbani procede a gonfie vele. Lo scorso anno, Gabbani fu intervistato da Fanpage e in quell’occasione rivelò la presenza di una nuova compagna nella sua vita: “È finita la mia storia precedente e attualmente sono fidanzato, vi dico solo il nome: la mia compagna e grande sostenitrice di vita e complice si chiama Giulia”. Molto riservato sulla sua vita privata, non pubblica foto di coppia con la sua compagna. Anche Gabbani, dunque, condivide la scelta di molti colleghi del mondo musicale di tenere separate la carriera e la visibilità mediatica rispetto al suo vissuto personale.

Francesco Gabbani ha espresso il desiderio di sposarsi e di avere una famiglia: “Spero prima o poi di farne perché li considero come uno dei sensi della nostra esistenza”. Per anni, Gabbani è stato legato a Dalila Iardella, sua fidanzata ai tempi in cui vinse il Festival di Sanremo con il brano poi divenuto un tormentone “Occidentali’s Karma”. Sulla sua relazione con Dalila, Gabbani disse: “Dopo quattro anni di convivenza, ora mi torna difficile pensare alla mia vita senza Dalila al mio fianco. Se oggi sono più sereno, buona parte del merito è suo”.











