Giulia De Lellis: “Con Andrea Damante siamo cresciuti insieme”/ “Per tanto tempo ci siamo odiati, ma…”

Giulia De Lellis e la rottura con Andrea Damante: “Per tanto tempo ci siamo odiati“

Dal successo televisivo al rapporto con Maria De Filippi, sino alla rottura con l’ex fidanzato Andrea Damante e all’attuale liaison con Giano Del Bufalo. Giulia De Lellis ha aperto il suo cuore e si è raccontata in una lunga intervista a Repubblica, dove ha ripercorso la sua carriera e il debutto nello studio di Uomini e donne. Fu nel 2016 che l’influencer prese parte al dating show di Canale5, dove conobbe Andrea Damante: la loro storia durò pochi anni e si concluse nel 2018.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo in crisi?/ Spunta una foto di famiglia, fan ‘spiazzati’...

“All’epoca eravamo giovanissimi, poi siamo cresciuti insieme – ha raccontato – Siamo stati i migliori amici, amanti, mi ha fatto da padre quando a 19 anni mi sono trasferita da Pomezia e io da madre a lui, perché eravamo da soli in una città nuova“. La loro relazione si concluse bruscamente: “Per tanto tempo ci siamo odiati, ma quando si sta insieme in questo modo è difficile chiudere davvero il rapporto. Semplicemente si trasforma in qualcos’altro. Non sempre è così, in alcuni casi credo sia sano chiudere e basta, dipende da come ci si lascia“.

"Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo si sono lasciati"/ Arriva la nuova segnalazione: perché sarebbe finita

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo: “Non è una storia d’amore“

In seguito alla rottura con Andrea Damante, Giulia De Lellis ha scritto il libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! basato sulla fine della storia d’amore con il dj e sui presunti tradimenti di lui. Nel corso dell’intervista, l’influencer rivela: “Prima di quello non avevo ancora pianto la fine della nostra relazione, mi è servito per esorcizzarla. Fu Maria De Filippi a consigliarmi di scriverlo“. E per la conduttrice riserva parole al miele: “È stata la prima a credere in me, la persona a cui devo tutto“.

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo si sono già lasciati? Indiscrezioni su perché è finita/ Indizi su crisi

Infine, sul gossip dell’ultimo periodo inerente ad una presunta relazione con Giano Del Bufalo, Giulia De Lellis non parla di amore ma confessa se questo legame durerà a lungo: “Non è una storia d’amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me. In ogni caso non ne ho idea, vorrei saperlo pure io. Finora sono fuggita spesso dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà, spero di rendermene conto“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA