Giulia De Lellis “Ho ricevuto le corna ed è stato traumatizzante”/ “Sogno un figlio”

Giulia De Lellis: “Voglio un figlio da quando ho memoria”

Giulia De Lellis si racconta a cuore aperto nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin tra vita professionale e vita privata. Un gradito ritorno quella della ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta del tronista Andrea Damante, da cui ha spiccato il volo. Influencer, concorrente del Grande Fratello Vip fino a conduttrice e scrittrice. Una carriera in ascesa quella della De Lellis che ha presentato anche Love island, reality show prodotto da Discovery+. Intervista da Wad di Radio Deejay, la influencer ha raccontato: “parlo d’amore, vivo d’amore e racconto storie. Abbiamo fatto Love island, programma fighissimo che è andato molto bene. L’esperienza è andata molto bene, ho visto nascere delle reazioni stupende. Poi sono finite tutte, anche se erano iniziate nel migliore dei modi”.

Oggi Giulia De Lellis è felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, figlio del proprietario dell’omonima casa produttrice di armi, e non nasconde di sognare il matrimonio e una famiglia. “Voglio un figlio da quando ho memoria e sono in grado di intendere e volere. Prima voglio realizzarmi come donna, poi come moglie e infine come mamma. Poi se dovesse capitare, sarei felicissima” – ha detto.

Giulia De Lellis si è fatta conoscere dal grande pubblico anche per il suo primo libro “Le corna sono un punto da cui ricominciare” che è stato un grandissimo successo. Pubblicato nel 2019, il libro è stato un best seller con la influencer che ha confessato: “ttti mi avevano bocciato questo titolo, dicendo che non avrebbe funzionato perché troppo lungo. Io ho detto: ‘Ma no, è una parte importante della mia vita, voglio scegliere io come chiamarlo’. Avrei potuto essere più corta, più diretta, magari più banale. Però questo titolo mi piaceva da morire, è simpatico, no?”.

Nel libro ha raccontato anche una parte della sua vita privata: le corne subite da Andrea Damante. “Ho ricevuto le corna ed è stato traumatizzante, ma una serie di dinamiche mi hanno permesso di andare oltre. Se una persona non è limitata, quando riceve le corna può benissimo andare oltre. È come se le corna fossero un punto terribile, dolorosissimo, da cui ricominciare” – ha detto la De Lellis che ha tanti sogni nel cassetto: “siamo lì lì per fare un progetto a cui tengo molto e lavoro da anni. In questo momento indosso quattro cose che ho creato io da zero, interamente, con grandissima soddisfazione, passione e dedizione. Ma non siamo nel mondo dell’abbigliamento”.











