Giulia De Lellis imita Belen Rodriguez su Tik Tok/ I fan la stroncano “Che montata!”

Pubblicità

Giulia De Lellis torna al centro delle polemiche a seguito di un video pubblicato di recente sul proprio canale di TikTok. Nel filmato in questione la nota influencer prende in giro in qualche modo Belen Rodriguez, o meglio, imita la nota showgirl originaria dell’Argentina. Così come molte altre star del web, a cominciare dalla leader indiscussa, Chiara Ferragni, anche l’ex di Uomini e Donne ha deciso di sbarcare sul social più in voga, soprattutto fra i giovanissimi, in questo momento, regalando dei video decisamente buffi, ma anche sessioni di fitness e tutorial per truccarsi. Come ricorda l’edizione online de Il Giornale, però, l’ultimo video ha fatto un po’ storcere il naso. Utilizzando la voce della grandissima imitatrice Virginia Raffaele, la De Lellis ha appunto “fatto il verso” alla Belen, scatenando le critiche dei suoi follower. Basta scorrere i commenti, infatti, per capire il tono delle reazioni al filmato: “Le piacerebbe essere Belen”, “Quanto è furba. Scatena la polemica per fare parlare di lei…”, “Si è montata la testa, ‘sta ridicola”.

Pubblicità

GIULIA DE LELLIS IMITA BELEN: ENTRAMBE SONO STATE FIDANZATE CON IANNONE

E ancora: “Le piacerebbe essere Belen! Diciamo che il copione è più o meno quello: si è messa con un suo ex e le ha pure copiato il ritorno di fiamma con la differenza che Damante non è De Martino”, “Che pagliaccia! Non sa più cosa inventarsi”, “Quanto è poveraccia, neanche l’unghia di Belen”. Commenti al vetriolo dei famosi leoni da tastiera, che come spesso e volentieri accade, non si sono affatto risparmiati. La De Lellis è recentemente tornata con Andrea Damante, anche se i due non si sono mai mostrati pubblicamente complice l’emergenza coronavirus. In precedenza la bella influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, aveva avuto una storia d’amore con il pilota delle MotoGp, Andrea Iannone, tra l’altro ex anche di Belen Rodriguez. Del rapporto fra Giulia e la showgirl argentina nessuno ne è a conoscenza, e di conseguenza non si sa come abbia reagito la conduttrice di Tu si que vales all’ultimo video.





© RIPRODUZIONE RISERVATA