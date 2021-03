Giulia De Lellis, insultata “Fe*cia del genere femminile”/ Vecchio video genera l’ira del web…

Giulia De Lellis è finita nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni di quattro anni fa. Nei giorni scorsi è apparso su TikTok un vecchio video dell’influencer in cui, ospite in un programma di Barbara d’Urso, dichiarò di non amare le donne in carne. “Loro sono bellissime, hanno dei volti particolari con dei lineamenti bellissimi, ma il grasso non è bello. Per me non è un bel vedere sinceramente un colosso con un pancione così, con una coscia che è grande quanto quattro delle mie. Non è un insulto eh, è il mio pensiero”, sono state le parole della De Lelleis che già quattro anni generarono un’accesa polemica, che portò la ex corteggiatrice di Uomini e Donne a scusarsi. Ora però il video è tornato sotto i riflettori, riaccendo l’indignazione. Giulia De Lellis ha così ha deciso di pubblicare un video su YouTube per cercare di fare chiarezza: “Non sono solita ad alimentare odio, spesso lo contrasto gentilmente, o semplicemente aspetto che si spenga, ma sono anche abituata a dire chiaramente la mia con sincerità, mettendoci sempre la faccia”.

Uomini e Donne, arriva la versione vip?/ In prima serata con Giulia De Lellis, ma...

Giulia De Lellis: sotto attacco per delle dichiarazioni di quattro anni fa

All’inizio del video Giulia De Lellis legge alcuni messaggi che ha ricevuto, pieni di offese e carichi di odio: “Se vedo Giulia De Lellis per strada le strappo tutti i capelli e le faccio ingoiare tanti di quei lassativi che se li ricorda fino alla morte” e “Fe*cia del genere femminile, non deve permettersi di aprire quella bocca di me**da”, solo per citarne un paio. L’influncer prosegue spiegando quanto successo: “Indubbiamente sono stata indelicata, ho usato parole sbagliatissime, forse per la giovane età, e chiedo scusa per questo. Avevo già chiesto scusa ai tempi, però quei video non sono usciti”. La De Lellis aggiunge di non essere più la ragazza del video di quattro anni fa, che aveva solo 20 anni, e di essere in grado di esprimersi in maniera più chiara. “Se involontariamente ho ferito qualcuno, vi chiedo di accettare le mie scuse”, ha concluso la ex fidanzata di Andrea Damante.

Giulia De Lellis ingrassata: "Colpa di un farmaco"/ "La mia pelle bruciava e..."

LEGGI ANCHE:

Perchè hanno litigato Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi ?/ Dal mancato saluto alle corna a Giulia De Lellis

© RIPRODUZIONE RISERVATA