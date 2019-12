Giulia De Lellis nuda su Instagram/ Foto hot in spiaggia: addosso solo la sabbia…

Giulia De Lellis nuda su Instagram: l’influencer si è lasciata andare ad un altro scatto “hot” sui social. Dopo aver spiazzato tutti con un libro sui tradimenti del suo ex fidanzato Andrea Damante, sorprende con una foto senza veli. Giulia De Lellis si è fatta riprendere nuda, coperta solo dalla sabbia. Poi ha citato un verso della canzone “Catch & Release” di Matt Simons. «Tutti hanno avuto la loro ragione, tutti hanno seguito la loro strada. Catturiamo e rilasciamo quello che si accumula durante il corso della giornata. Entra nel tuo corpo, scorri attraverso il tuo sangue, possiamo dirci segreti, ricorda come amare». Ma ovviamente non poteva mancare un ringraziamento al fotografo David Bellemere, che le ha lasciato un commento al post. «Grazie a te!». Una buona Festa dell’Immacolata, sicuramente di fuoco per i suoi fan. Com’è giusto che sia, la foto ha catturato l’immediata attenzione dei suoi followers.

GIULIA DE LELLIS NUDA SU INSTAGRAM DOPO LA FOTO IN BIKINI

Giulia De Lellis ha lasciato tutti senza parole con l’ultima foto pubblicata su Instagram. Coperta solo dalla sabbia, la giovane romana si è messa quindi in evidenza in un modo insolito. E infatti la foto ha fatto subito boom di like e commenti di apprezzamento per la sua bellezza. Ma la fidanzata di Andrea Iannone è abituata comunque a stupire sui social. Come quando si è mostrata in bikini, sempre su Instagram. Nel post pubblicato nei giorni scorsi indossava infatti due pezzi bicolore mettendo in risalto il suo fisico da urlo. E infatti una marea di complimenti ha travolto il post. Il famoso cake designer Renato Ardovino ad esempio è tra gli utenti che ha espresso il suo apprezzamento per la foto: «Così li mandi tutti KO». E non aveva ancora visto la foto di Giulia De Lellis nuda con la sola sabbia a coprirla. Chissà cosa avrà pensato dopo la foto di oggi condivisa sui social dall’influencer.





