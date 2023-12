Giulia De Lellis, perché non lavora più in tv?/ “E’ stata gestita molto male…”

Giulia De Lellis, il retroscena sulla minore presenza in tv

La corposa presenza sul piccolo schermo di personaggi seguiti e noti alimenta non poco la curiosità degli appassionati, soprattutto quando i volti in questione sembrano quasi uscire fuori dai radar della tv. Proprio tale scenario sembra riguardare Giulia De Lellis; l’influencer è stata impegnata negli ultimi anni con diversi programmi televisivi – senza dimenticare le esperienze a Uomini e Donne ed al GF Vip. – ma di recente la sua presenza sul piccolo schermo sembra essersi ridotta in maniera poderosa.

A far luce sull’assenza “misteriosa” di Giulia De Lellis sul piccolo schermo – come riporta Gossip e Tv – è stato Davide Maggio. Il giornalista ha offerto il suo punto di vista rispondendo ad una domanda di un utente che per l’appunto si interrogava sui prossimi impegni dell’influencer. “Si è gestita o è stata gestita molto male ed è tendenzialmente (almeno in tv) finita”.

Giulia De Lellis, lontana dal piccolo schermo ma presenza costante sui social

Le parole di Davide Maggio non sembrano lasciare spazio a particolari interpretazioni; dal suo punto di vista, il minore impegno televisivo di Giulia De Lellis sarebbe riconducibile ad una questione gestionale a quanto pare non proprio ben riuscita. Tra l’altro, spiega Gossip e Tv, il giornalista è molto vicino all’influencer dal punto di vista professionale; ha infatti prodotto il suo ultimo progetto, “Giortì”, insieme a Gabriele Costanzo per la Fascino.

Eppure, nonostante una sporadica collaborazione anche con la Discovery, pare che Giulia De Lellis sia sempre più lontana dalle dinamiche del piccolo schermo. Ad oggi – come racconta il portale – la giovane sembra concentrata sul lavoro da influencer; sui social la sua presenza è infatti costante soprattutto in riferimento a contenuti riguardanti il make up.

