Giulia De Lellis preoccupata per il suo cagnolino Tommy “non sta bene”/ “Situazione pesantissima”

Giulia De Lellis, preoccupazione per il cagnolino Tommy: "Non sta bene"

Chi ha un animale domestico in casa sa quanto abbia bisogno di cure e quanto i suoi eventuali problemi di salute possano essere oggetto di preoccupazione per i padroncini. Lo sa benissimo Giulia De Lellis, che sta vivendo una situazione simile e attraversando un momento complicato per via della salute del suo cagnolino Tommy. L’influencer ha voluto confidarsi con i suoi followers, sempre pronti a sostenerla e supportarla anche nei momenti più difficili, condividendo una story sul suo seguitissimo profilo Instagram.

La ragazza ha spiegato cos’ha avuto il suo adorato Tommy, costretto al ricovero in una clinica specializzata: “Eccomi ragazzi, scusate sono stata un po’ assente. C’è Tommy che non sta bene, è stato ricoverato di nuovo, adesso lo abbiamo dovuto trasferire in una clinica un po’ più specializzata“. Per lei è un periodo non semplice e, anche a livello emotivo e mentale, non è facile affrontare questa difficoltà: “Speriamo che si rimetta il prima possibile perché è veramente una situazione pesantissima a livello mentale, quindi non ne sto parlando tanto. Non voglio trasferirvi la mia tristezza ecco“.

Giulia De Lellis, la vacanza con le amiche e il gossip su Andrea Damante

La speranza, soprattutto per Giulia De Lellis ma anche per tutti i numerosissimi fan che assiduamente la seguono sui social, è che Tommy possa riprendersi il prima possibile. La confessione via Instagram story dell’influencer arriva dopo alcuni giorni di vacanza a Mykonos, assieme alle amiche, dove ha avuto modo di svagarsi e godersi un po’ di sole, mare e relax. E, proprio in questa occasione, è finita nuovamente al centro del gossip per un riavvicinamento (seppur involontario) allo storico ex fidanzato Andrea Damante.

I due, infatti, pochi giorni fa si sono ritrovati nello stesso locale di Mykonos, come scoperto dagli attenti fan della giovane ragazza. Nessun riavvicinamento volontario all'ex, ovviamente, ma una pura coincidenza che però non è affatto passata inosservata ai followers della coppia. In molti sperano ancora in un ritorno di fiamma, memori della loro storica relazione, ma le loro strade, ora, sembrano ufficialmente divise.













