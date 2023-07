Giulia De Lellis sbotta sui social: “Casa nuova non è ancora pronta, mi sento morire!”/ E su Andrea Damante…

Giulia De Lellis, lo sfogo contro la ditta incaricata per la nuova casa: “Attenti a chi scegliete!”

Il mondo dei social, soprattutto per gli influencer, rappresenta una sorta di diario in tempo reale volto a raccontare non solo i retroscena del contesto professionale ma anche vicissitudini di quotidianità. Giulia De Lellis è ad esempio una delle maggiori rappresentanti del settore, sempre ben disposta nel coinvolgere la community nelle vicende della sua vita. La giovane è attualmente piuttosto impegnata dal punto di vista televisivo; nelle vesti di conduttrice ha stupito al timone di Love Island Italia e prossimamente si cimenterà – come riporta Novella 2000 – con un nuovo programma su Real Time.

Tra le ultime novità offerte da Giulia De Lellis – come racconta il portale – spicca però una sorta di sfogo pubblicato appunto sui social. L’influencer è alle prese con il trasferimento nella sua nuova casa, atteso già da circa un anno e mezzo. I lavori pare abbiano subito più di un intoppo e la situazione deve aver indispettito non poco la conduttrice. “Ragazzi, state attenti a chi scegliete per le vostre case! Noi, purtroppo, abbiamo scelto male e stiamo subendo dei danni non indifferenti; soprattutto morali“.

Le parole di Giulia De Lellis trasudano amarezza ma soprattutto anche tante rabbia. La sua nuova casa sarebbe dovuta essere pronta da diverso tempo ma – a suo dire – a causa delle mancanze della ditta scelta, i tempi si sono allungati in maniera esponenziale. “Mi sento morire dopo i soldi spesi” – ha aggiunto l’influencer – “E il tempo perso; poi, comunque, vi racconterò meglio”. Intanto, l’esperta di gossip Deianira Marzano, pare abbia aggiunto qualche aggiornamento rispetto anche ad un’altra questione: le presunte frecciatine lanciate da Giulia De Lellis al suo ex fidanzato Andrea Damante.

Giulia De Lellis vive ormai da diverso tempo una relazione felice con Carlo Beretta; è dunque chiaro che Andrea Damante rappresenti più che il passato. Come riporta Novella 2000, Deianira Marzano avrebbe raccontato come l’influencer – intervenuta nel suo gruppo Telegram – abbia spento nuovamente le voci di chi la accusa di continuare a lanciare frecciatine nei confronti di Andrea Damante. “Giulia ha risposto a una hater ossessionata che le ha scritto che manda frecciatine a Damante: ‘Amo, ma quali frecce? Secondo me dopo 3 anni le frecce le ha nel cervello chi vede ancora quei mostri’“. Come racconta il portale, Giulia De Lellis avrebbe poi aggiunto: “Sono fatti accaduti sette anni fa; non mi potete collegare le canzoni a momenti di sette anni fa con il mio ex con cui non sto da 3 anni!“











