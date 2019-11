Giulia De Lellis Vs Belen Rodriguez/ Signoretti: “Rovina famiglie? Confidati con me!”

Scontro al vertice, o quasi, sui social, dove è diatriba tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez a tenere banco in questi giorni. La prima ha portato a casa il bell’Andrea Iannone, e già all’epoca si parlò di un possibile tradimento ai danni dell’argentina, mentre in questi ultimi giorni c’è stato addirittura chi giura che il pomo della discordia possa essere Andrea Damante, fatto sta che le frecciatine tra le due continuano e che se Belen Rodriguez si era fermata ad una questione di filtri dicendo davvero impensabile poter parlare tutto il giorno sui social usando solo quelli senza mai mostrarsi, Giulia De Lellis ci è andata giù pesante: “E’ meglio che sto zitta che se parlo io rovino le famiglie. Continuerò a stare zitta perché non voglio fare polemiche e rovinare famiglie, non ho voglia di chiamare e scrivere, vorrei essere solo lasciata in pace“. L’influencer ha fatto capire di sapere qualcosa che potrebbe mandare a monte il rapporto tra Belen e Stefano De Martino, ma cosa di preciso? Oggi si parla di questo a Mattino5 e il primo a prendere la parola è Riccardo Signoretti.

RICCARDO SIGNORETTI LANCIA UN APPELLO A GIULIA DE LELLIS

Il direttore di Nuovo chiarisce subito: “Giulia parla, non lasciare le persone nell’incertezza. Parla con me e risolviamo la cosa” a lui si associa Francesco Mogol che trova la cosa un po’ di cattivo gusto visto che con quelle parole uno può pensare anche cose poco chiare: “Giulia De Lellis parla senza dire, sottolinea cose gravi senza dire cosa e noi possiamo pensare qualsiasi cosa” ma dall’altra parte della barricata si posizionano quelli che possiamo definire pro Belen Rodriguez ovvero l’astrologo Joss e Maurizio Sorge. Il primo rilancia: “Quale competenza e quale talento ha, una ragazza che è venuta dal nulla perché brillava di luce riflessa si permetta di criticare un personaggio come Belen Rodriguez. Tu rovini la grammatica italiana e non le famiglie” e subito il paparazzo chiarisce: “In realtà dovremo parlare noi per tutte e due che siamo depositari di varietà. Io dico soltanto che Belen nel mondo del gossip è come Sofia Loren nel cinema, consiglierei alla De Lellis di mangiare tanta di quella farina per crescere un po’ in questo ambiente”. Lo stesso Sorge nega di avere delle foto di Belen insieme a Damante ma poi parla della showgirl come di una “buongustaia”. Chiude Raffaello Tonon con una frecciatina: “Tutti gli italiani hanno diritto di avere chiarezza su questa storia che toglie fame e sonno, vorrei sapere per certezza chi delle due ha inventato il tutorial”.

