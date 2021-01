Giulia De Lellis VS Signorini: “Pretelli e Gregoraci? Che tristezza”/ “La Salemi..”

Giulia De Lellis lancia una frecciatina ad Alfonso Signorini. Tutto è accaduto durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020 del 29 gennaio durante la quale Pierpaolo Pretelli è arrivato in studio per l’elezione del secondo finalista. L’ex velino ha vinto la sfida al televoto contro Andrea Zelletta ed è stato eletto ufficialmente un finalista della quinta edizione del reality show. Pierpaolo, nello studio del GF Vip, così, ha avuto un incontro con Elisabetta Gregoraci. Signorini ha fatto notare a Pretelli di avere una luce diversa negli occhi quando guarda la Gregoraci.

“C’è un brillore diverso. Con Elisabetta è stata una cosa molto di impatto e probabilmente il fatto che questo brillore si sia spento da solo, senza essere vissuto… oggi è un voler bene, quindi brillano per questo affetto”, ha risposto Pretelli. La scena, però, non è piaciuta affatto a Giulia De Lellis che, attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, ha criticato quanto avvenuto in diretta.

Giulia De Lellis contro Alfonso Signorini: “Dinamiche televisive fuori luogo e imbarazzanti”

Giulia De Lellis, esattamente come i fans della coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, non ha gradito l’incontro tra l’ex velino ed Elisabetta Gregoraci considerano poco rispettosa nei confronti della Salemi la scelta di far incontrare Pretelli e la Gregoraci senza Giulia. «Io non seguo molto, ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata! Ma che cose brutte, tristi… – ha scritto la De Lellis nelle sue storie Instagran la De Lellis – Giulia ora non c’è’. Ah ok… quindi? Le può mancare di rispetto o fare lo sciocco per far chiacchierare ancora del nulla?. Giulia è la sua attuale fidanzata. E lei, Elisabetta la sua vecchia fiamma. Mi sembra davvero poco carino tutto ciò. Che tristezza solo questo!! ». La De Lellis, poi, esorta gli autori del reality a lasciare Giulia e Pierpaolo liberi di viversi il sentimento che sta nascendo tra loro. «Ma lasciassero stare questi due ragazzi fare ciò che sentono! Non vedo il senso di tutta questa invadenza! Ok le dinamiche televisive, ma fino ad un certo punto, perché poi risultano fuori luogo e imbarazzanti. Forza Giulia, sei troppo buona», ha concluso la De Lellis.



© RIPRODUZIONE RISERVATA