Gabriel Garko in ospedale, come sta?/ “Oggi flebo, ma va tutto bene”

Gabriel Garko in ospedale con una flebo al braccio. L’attore si mostra così ai fans nell’ultima storia pubblicata su Instagram. Nel breve filmato, Garko che è stato recentemente ospite di Affari Tuoi Viva gli sposi, si mostra nella stanza di un ospedale, probabilmente la camera di un pronto soccorso, mentre, con serenità e tranquillità, aspetta la fine della flebo. Non si sa cosa sia effettivamente successo a Garko, ma probabilmente, si tratta di un leggero malessere che lo ha costretto a richiedere l’aiuto del personale sanitario di un ospedale. Nella stanza di un ospedale, con la flebo al braccio, sereno e con un leggero sorriso, l’attore ha condiviso la sua esperienza con i suoi followers senza, tuttavia, svelare il motivo per il quale è stato costretto ad andare in ospedale. Dalle poche parole rilasciate dall’attore, tuttavia, i fans possono stare tranquilli.

Gabriel Garko in ospedale: l’attore rassicura tutti

Nulla di grave per Gabriel Garko che, direttamente dalla camera di un ospedale, si mostra con la flebo al braccio, ma contemporaneamente, rassicura tutti. “Oggi flebo, ma va tutto bene”, afferma l’attore che mostra un aspetto sereno e rassicurante. Nelle prossime ore, dunque, sarà lui stesso a raccontare cosa gli è successo? Sempre molto riservato, l’attore condivide sui social pochi momenti della sua vita. Colpito dal covid, infatti, ha raccontato di essere risultato positivo al covid solo poche settimane fa, ospite dell’amica Barbara D’Urso durante una puntata di Live – Non è la D’Urso. “Adesso sono immune, per un po’ sono tranquillo – aveva detto a dicembre nel programma serale della D’Urso – metto sempre la mascherina. Non vedo l’ora di fare un falò con tutte le mascherine”.



