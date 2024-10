Si può chiudere una relazione dopo nove anni chiedendo indietro perfino le scarpe donate in regalo? A Temptation Island 2024 è successo di tutto e di più, soprattutto per la coppia formata da Giulia Duranti e Mirco Rossi. Stavolta i social non hanno dubbi, sono tutti schierati con il fidanzato, che ha vissuto un percorso tormentato, indeciso fino all’ultimo se continuare o meno la storia con la sua fidanzata dopo la lunga crisi che li ha portati al programma. Insieme da nove anni e con una convivenza alle spalle, Mirco e Giulia si sono lasciati dopo il falò di Temptation Island 2024.

Alfonso D'Apice, chi è il fidanzato di Federica a Temptation Island 2024?/ Guarito dalla gelosia? Parere web

Durante il falò di confronto Giulia ha implorato Mirco di ritornare con lei promettendogli che avrebbe fatto la patente e che non gli avrebbe mai più impedito di andare a giocare a calcio con gli amici. Insomma, Giulia Duranti al falò di confronto di Temptation Island 2024 si è resa conto di quello che stava perdendo ma Mirco non ne ha voluto sapere e ha deciso di andarsene. “Stasera lo vado a prendere per i capelli e lo porto a casa“.

Anna Acciardi, chi è e pagelle Temptation Island/ E' la regina dei social, si è presa la rivincita

Pagelle Temptation Island 2024, Giulia Duranti fredda e impassibile: ha mai amato davvero Mirco?

Perchè Giulia e Mirco di Temptation Island 2024 sono andati al falò? Il tutto è successo quando Giulia Duranti ha visto i video compromettenti del fidanzato con la tentatrice Alessia. I due si sono avvicinati sempre di più, fino ad arrivare addirittura a pianificare una notte insieme in hotel dopo la fine del programma. Una “fuitina” che a Giulia ha messo i brividi e che ha costretto Filippo Bisciglia a salire su un motoscafo e raggiungere la single e il fidanzato su una barca, dove i due si stavano godendo un’uscita romantica insieme.

Mirco Rossi, chi è e pagelle Temptation Island 2024/ Fidanzato con la tentatrice Alessia? La notte in hotel

Il falò di Mirco e Giulia è stato uno dei più difficili di questa edizione di Temptation Island 2024. Tutto è iniziato con Giulia Duranti, che ha chiesto al fidanzato se non si vergognasse di quello che aveva fatto con la single Alessia: “Io mi sono avvicinata a una persona, ma non ho mai messo in discussione la nostra storia“. Mentre lui ha risposto per le rime: “Io non ho visto niente da te Giulia, sei stata sempre la solita persona criticosa“. Mirco si è poi difeso, giurando di non aver fatto nulla la notte in cui ha dormito con la tentatrice Alessia. Insomma, a Giulia Duranti diamo Voto 4 per l’indifferenza con cui ha sempre parlato del fidanzato durante il programma e per essersi accorta solo alla fine di cosa stava perdendo.