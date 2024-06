Giulia e Alessandra Ghirlanda, concorrenti Io canto family 2024/ Claudio Amendola punta su di loro!

Giulia e Alessandra Ghirlanda sono tra i concorrenti di Io Canto Family 2024, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Mamma e figlia sono nella squadra di Iva Zanicchi e durante l’ultima puntata si sono esibite sulle note di “Almeno tu nell’universo”. Prima raccontano l’ultima settimana: “è stata impegnativa, ancora non realizziamo di essere qua”. Mamma Alessandra rivive il sogno da ragazza sul palco di Io Canto Family con la figlia “vorrei ringraziare mia mamma perchè mi dà l’energia che mi serve”. “Siete state fantastiche” dice Michelle Hunziker. Fabio Rovazzi “avete cantato un pezzo difficilissimo, veramente brave. Sono costretto a darvi 8”.

Orietta Berti, invece, dà 8 “ve lo do con tutto l cuore”. Jasmine Carrisi “siete state fantastiche, mi sono rimasti due 8, vi avrei dato molto di più”. Claudio Amendola: “questa canzone me l’ha cantata una volta mia figlia in diretta dalla Carrà 20 anni fa e sono svenuto dalle emozioni. E’ arrivato il momento di darvi 10”.

Giulia e Alessandra Ghirlanda, il duetto con Iva Zanicchi sulle note di “Ma non tutta la vita”

Ma non finisce qui, visto che Giulia e Alessandra Ghirlanda nella seconda manche di Io canto Family 2024 duettano con la coach Iva Zanicchi sulle note di “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri. “Io canto pochissimo perchè è giusto valorizzare loro” – precisa la cantante prima dell’esibizione che si rivela pazzesca! Anche i social sono letteralmente impazziti per mamma e figlia che hanno prima emozionato con l’esibizione di “Almeno tu nell’universo” per poi divertire e far ballare tutti sulle note di “Ma non tutta la vita”. Per la tredicenne Giulia Ghirlanda si tratta di una bella occasione e non ci ha pensato un attimo a coinvolgere la mamma: “ho dovuto convincere mamma a partecipare perché era da tantissimo che non cantava”

Mamma Alessandra dal canto suo in passato sognava di fare la cantante e con la figlia Giulia ha potuto riprovarci: “da bambina cantavo a casa con i pomelli delle tende. Non avrei mai pensato di rimettermi in gioco, eppure eccoci qua. Cantare con Giulia è per me un’emozione grande grande perché è lei che mi sprona, son orgogliosa di lei”. Chissà che non possano rivelarsi la coppia vincente della prima edizione di Io Canto Family 2024!











