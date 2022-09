Giulia e Silvia Provvedi, morto Papà de Le Donatella “ti ameremo per sempre”/ La notizia sconvolge i fan…

Giulia e Silvia Provvedi colpite da un terribile lutto, cordoglio social

Grave lutto per Le Donatella. Il duo canoro formato da Giulia e Silvia Provvedi hanno annunciato su Instagram la perdita del loro padre. Le Donatella hanno condiviso sull’account Instagram uno sfondo nero con un cuore rosso. La didascalia recita: “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà Ti ameremo per sempre”. Silvia e Giulia Provvedi hanno ricevuto l’abbraccio virtuale di molti amici e fan. Tra questi Laura Chiatti ma anche Laura Pausini che ha scritto: “Un abbraccio grande”. Diversi volti noti hanno espresso il loro cordoglio con un cuore rosso. Tra questi Chiara Rabbi, Carlotta Ferlito, Alvin e Martina Hamdy, che ha condiviso con loro l’avventura del GF Vip 3. C’è anche l’ultimo saluto di Pierluigi Gollini, ex fidanzato di Giulia Provvedi che ha postato un cuore spezzato a metà in ricordo del suocero.

Giulia Provvedi "Mia foto con sen* nudo censurata su Instagram, ingiustizia"/ "Gli uomini possono, ipocrisia"

La notizia ha sconvolto i fan di Giulia e Silvia Provvedi che non hanno mancato di darle il supporto in questo triste momento. Il papà delle Donatella è venuto a mancare in queste ore e l’annuncio è stato fatto proprio in mattinata. Al momento non si conoscono i motivi della scomparsa del padre delle Donatella che magari decideranno di rivelarlo nei prossimi giorni.

Giorgio De Stefano, condannato fidanzato Silvia Provvedi/ 12 anni e 8 mesi di carcere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LE DONATELLA (@ledonatellaofficial)

Giulia e Silvia Provvedi infiammano il web, fan in estasi

Giulia e Silvia Provvedi hanno di recente infiammato il web con scatti hot. Gli scatti non sono passati sottotraccia e hanno mandato i fan in visibilio. Silvia Provvedi si è mostrata all’interno di una comoda vasca. La cantante ha coperto le parti intime con le sue mani. In un particolare scatto si è intravisto anche il tatuaggio posizionato tra i due seni. In un altro scatto, invece, è apparsa distesa nella vasca lasciando intravedere il suo lato A. Gli scatti hanno attirato l’attenzione dei followers e la bellezza e sensualità delle Donatella ha convinto tutti. Gli scatti hanno ricevuto migliaia di like e commenti. Giulia Provvedi si è mostrata solo con un asciugamano che ha permesso di evidenziare le sue forme. Soprattutto un lato A che non è passato inosservato.

Silvia e Giulia Provvedi: dalla tv al cinema?/ Le loro carriere al un punto di svolta...

Anche in questo caso, la bellezza della Provvedi si è unita ad una certa sensualità. Le due sorelle nel corso dell’estate hanno lanciato anche messaggi importanti di body positivity. Qualche giorno fa Giulia ha condiviso alcune foto davvero hot non dimenticandosi però di scrivere: “Continuo a domandarmi perché gli uomini con i capezzoli pelosi possono posare senza maglia e non rischiare la censura e noi veniamo censurate immediatamente non la trovate un’ingiustizia?”. In molti le hanno dato ragione scrivendo che il valore più importante è quello della libertà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA