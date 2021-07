Giulia e Tommaso si sono rivisti dopo Temptation Island?/ L’ex di Valentina ha…

Giulia e Tommaso dopo Temptation Island 2021: la bionda tentatrice e l’ex fidanzato di Valentina stanno insieme oppure no?

Tutto pronto per il gran finale del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5: finalmente scopriremo il destino delle coppie di fidanzati protagoniste di questa nona edizione, ma anche dei single tentatori e delle single tentatrici che si sono fatti notare conquistando le attenzione di fidanzati e fidanzate. Tra questi c’è anche la bionda Giulia che, all’interno del villaggio dei fidanzati, si è avvicinato al gelosissimo Tommaso, fidanzato di Valentina, che si è lasciato andare a tal punto da tradire la fidanzata.

Durante il percorso, infatti, Valentina ha assistito al tradimento del suo “boy toy” con la single Giulia; un tradimento peraltro inaspettato che l’ha spinta a richiedere il falò di confronto anticipato. Durante il falò di confronto Valentina e Tommaso hanno deciso di uscire da soli dal programma mettendo la parole “fine” al loro amore.

Dopo un mese a Temptation Island 2021 Valentina e Tommaso non sono una coppia, ma che fine ha fatto Giulia?

In particolare Tommaso a Temptation Island 2021 ha accusato Valentina per alcuni comportamenti sottolineando di non averla tradita per ripicca, ma solo perchè Giulia l’ha attirato e incuriosito. Nonostante ciò però Tommaso ha detto alla fidanzata Valentina di voler uscire dal programma con lei per chiarirsi e cercare di recuperare il rapporto, ma invece Valentina ha rifiutato la proposta decidendo di uscire da sola dal programma. A distanza di un mese cosa è successo?

Stando a quanto anticipato Valentina e Tommaso hanno confermato la loro scelta di uscire come single dal programma visto che sui social non c’è alcuna foto della ex coppia, anche se è giusto precisare che le coppie non possono utilizzare i social fino alla conclusione del programma. I rumors però parlano di nessun ritorno di fiamma tra Valentina e Tommaso che, invece, potrebbe davvero essersi avvicinato alla bionda single Giulia. Sarà andata davvero così?

