Giulia, fidanzata Francesco Gabbani/ Lui: “compagna e grande sostenitrice di vita”

Giulia è la nuova fidanzata di Francesco Gabbani. Dopo la fine della relazione con Dalila Iardella, il cantautore ha un nuovo amore. Proprio così, il cantante di “Occidentali’s Karma” dopo una lunga storia d’amore con la ex compagna Dalila Iardella ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Giulia, una giovane ragazza di cui si conosce davvero poco. I due sono legati da circa tre anni, ma le notizie su di loro sono davvero poche. Le pochissime informazioni su Giulia sono: è una ragazza bionda e bellissima e lavora nella musica.

La coppia ha deciso di vivere la propria storia d’amore lontano dalle telecamere e dai social; una scelta che ha conferma il carattere discreto e riservato di Giulia, ma anche di Francesco Gabbani che preferisce far parlare di sè solo tramite la sua musica. L’arrivo di Giulia nella vita di Gabbani è stato accolto positivamente anche dalla famiglia del cantautore visto che il papà ha definito Giulia l’altra metà della mela.

Ma chi è Giulia, la fidanzata di Francesco Gabbani? Sono poche le informazioni sulla nuova fidanzata del cantautore che le ha dedicato il brano “Viceversa” con cui si è classificato al secondo posto durante il Festival di Sanremo 2020. Le uniche dichiarazioni in merito alla fidanzata sono arrivate proprio da Gabbani che, intervistato da Fanpage.it, ha rivelato: “è finita la mia storia precedente e attualmente sono fidanzato, vi dico solo il nome: la mia compagna e grande sostenitrice di vita e complice si chiama Giulia”.

Non è dato sapere di più, visto che Giulia è una ragazza molto discreta e riservata e si tiene ben lontana dal mondo dei social e del gossip. Tra i due le cose proseguono alla grande e Gabbani non esclude la possibilità un giorno di avere dei figli: “spero prima o poi di farne perché li considero come uno dei sensi della nostra esistenza”.











