Giulia Molino nel cast del musical di Mare Fuori/ L’ex Amici: “Sono felicissima ed emozionata”

Giulia Molino nel cast del musical Mare Fuori

Giulia Molino, ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, entra ufficialmente nel cast del musical di Mare Fuori. La famosa serie tv trasmessa dalla Rai e che appassiona milioni di fan, infatti, sbarcherà presto in teatro con un musical. Dopo aver sostenuto i casting e averli superati, la Molino ha ufficializzato la propria presenza nel cast dell’attesissimo musical. Non si sa, tuttavia, quale sarà il ruolo che la Molino avrà nel musical.

All’interno della scuola di Maria De Filippi, Giulia aveva sfoggiato il suo talento musicale. Lavorando al musical Mare fuori, la Molino potrà sfoggiare non solo tutto il suo talento vocale, ma anche quello di attrice. Grande entusiasmo da parte dei fan che non vedono l’ora di vederla nella nuova avventura professionale.

Le parole di Giulia Molino

“Ho partecipato ai casting a Roma con l’entusiasmo di una bambina. Prima di salire sul palco avevo un po’ di ansia…insomma è normale. Però pensavo tra me e me, ci provo, vediamo come va. Ed è successo. Sono felicissima di poter annunciare che farò parte del cast di Mare Fuori – Il Musical”, dice Giulia Molino nel post con cui è stata annunciata la sua partecipazione al musical.

“Sono molto emozionata e anche un po’ spaventata per questa nuova avventura, perché è la mia prima esperienza da attrice in un musical. Però sono molto fiera di poter far parte di un progetto che abbraccia e parla di ragazzi della mia età, che vivono un momento di difficoltà, che cercano di affrontare grazie alla musica. Ce sta o mar for e l’ammor a’int…E io non vedo l’ora di poter donare tutto questo amore che ho dentro. Vabbuò, ci vediamo a teatro guagliù! Vi voglio bene”.

