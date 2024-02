Giulia Molinu, chi è la fidanzata di Daniele Cabras/ Influencer e tik-toker, la dolce metà di DanyTheGaggio

Daniele Cabras e Giulia Molinu: è amore tra i due colleghi influencer? “Sono fidanzato, ma lei non lo sa”, disse lui. “Nel mio futuro…”

Forse non tutti sanno che nella vita privata e sentimentale di Daniele Cabras, comico e web creator, c’è un’influencer sarda che si chiama Giulia Molinu. La coppia sembra condividere un rapporto solido e appassionato, sebbene Daniele Cabras in passato fosse stato piuttosto riservato riguardo ai dettagli della sua vita amorosa. In un’intervista concessa a Sardegna Live qualche tempo fa, Daniele aveva voluto mantenere un po’ di mistero e ironia sulla sua relazione con Giulia.

“Sono fidanzato, ma lei non lo sa! In realtà sono molto concentrato sul mio futuro e i miei progetti”, aveva detto il celebre creator di Instagram. Da sempre, infatti, Daniele Cabras sembra voler tenere separata vita privata e professionale. Sui social non a caso, dà esclusivamente spazio al suo personaggio e al desiderio di costruire un futuro ambizioso nel mondo dello spettacolo.

Daniele Cabras e Giulia Molinu, la curiosa coppia del web: quando amore e vita professionale vanno di pari passo

Daniele Cabras e Giulia Molinu, pur avendo progetti differenti, hanno collaborato su Tik Tok e in futuro non escludono altri contenuti e nuovi format dedicati alla comicità. Anche da questo punto di vista, Daniele Cabras ha alimentato la curiosità dei suoi fan accennando a idee che un giorno vedranno la luce. Tra queste c’è sciruamente l’esperienza al Festival di Sanremo, dove sarà al conduzione del Prima Festival assieme a Mattia Stanga e Paola e Chiara.

A sostenerlo ci sarà sicuramente Giulia, con la quale ambizioni professionali e vita amorosa sembrano intrecciarsi ogni giorno. Vedremo se in futuro la coppia si aprirà un po’ di più sulla sfera privata, al di là dei tanti video e dei numerosi sketch postati sui social.

