GIULIA PROVVEDI E PIERLUIGI GOLLINI SONO TORNATI INSIEME/ “Sei la mia felicità”

E’ ritorno di fiamma tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini. La cantante de Le Donatella e il portiere della Nazionale di Roberto Mancini hanno deciso di darsi una seconda possibilità dopo la crisi e la decisione di lasciarsi durante l’estate. L’annuncio a sorpresa arriva sui social dove Gollini ha postato una foto che li ritrae sorridente e felice abbracciato alla sua Giulia. Ad accompagnare lo scatto una dedica d’amore: “A te. La persona, più speciale che mi è sempre stata affianco e mi ha supportato in ogni momento”. Parole che avrebbero fatto sciogliere chiunque, diciamolo, a cui il portiere ha anche aggiunto “La mia felicità in ogni tuo sorriso”. Immediata la reazione dei fan felici di rivedere “la coppia insieme”. “Che meravigliosa dichiarazione d’amore” ha commentato un utente, a cui sono seguiti vari commenti come: “Belli”, “L’amore esiste”. A guardarli oggi così felici e sorridenti insieme, le dichiarazioni dello scorso agosto di Giulia Provvedi sembrano davvero solo un brutto ricordo. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini, ritorno di fiamma

Disperato appello o romantica dedica d’amore alla fine della turbolenza? Sembra proprio che le voci su un ritorno di fiamma tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini siano vere e che lo scoop lanciato da Gabriele Parpiglia nei giorni scorsi abbia spinto i due a venire fuori, ma se non fosse così? Effettivamente il dubbio resta ancora e c’è chi è pronto a scommettere che sia proprio il calciatore quello che sta provando a riconquistare la sua Giulia che, proprio poco fa, si è mostrata in aeroporto in partenza con tanto di valigia e sorriso al seguito senza confermare o smentire il ritorno di fiamma, dove sta quindi la verità? Il giornalista di Chi ha ribadito il fatto che i due sono tornati insieme e che la cena a cui hanno preso parte non era tra due amici ma tra due fidanzati. A confermare questi rumors ci ha pensato lo stesso calciatore con una foto e una dedica social.

GIULIA PROVVEDI E PIERLUIGI GOLLINI SONO TORNATI INSIEME?

In particolare, Pierluigi Gollini, in occasione della sua convocazione in Nazionale, ha pensato bene di condividere una foto con Giulia Provvedi scrivendo: “A te! la persona la più speciale che mi è sempre stata affianco e mi ha supportato in ogni momento💫! La mia felicità in ogni tuo sorriso”. Il calciatore festeggia così la novità di questi giorni volgendo un pensiero ad una persona che gli è stata sempre accanto, c’è davvero qualcosa di più oltre questo oppure no? Lo scopriremo solo quando la bella Giulia deciderà di dire la sua placando anche gli animi dei fan che da settimane sognano questo momento.

