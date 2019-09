Giulia Quattrociocche/ Video: “Veronica, sei una gatta morta” (Uomini e Donne)

La nuova tronista di Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche, nonostante sia alla sua prima esperienza televisiva, sta conquistando il pubblico del dating show di canale 5 con la sua schiettezza e spontaneità. La tronista, oltre ad aver cominciato a conoscere i propri corteggiatori, osserva molto anche le pretendenti dei suoi colleghi, Alessandro Zarino e Giulio Raselli che sono usciti entrambi con Veronica. Di fronte all’atteggiamento della ragazza, Veronica, senza peli sulla lingua, ha rivelato il suo personale pensiero. Nella puntata odierna del trono classico che apre la seconda settimana di Uomini e Donne, infatti, Giulia è la protagonista assoluta. La Quattrociocche, infatti, prima di decidere con chi uscire e chi eliminare, ha chiesto alla redazione di poterli conoscere meglio. Decisa a non farsi prendere in giro, così, la tronista ha sottoposto cinque corteggiatori ad una prova. Dei cinque pretendenti, però, non tutti sono riusciti a superare l’esame.

GIULIA QUATTROCIOCCHE ELIMINA FRANCESCO E DA’ DELLA GATTA MORTA A VERONICA

Giulia, nella nuova puntata del trono classico, incontra in casetta cinque corteggiatori. Poi li lascia soli con le telecamere accese scoprendo che il vero obiettivo di Francesco, in realtà, è il trono. Rientrata in studio, Giulio elimina subito Francesco non avendo alcuna intenzione di ritrovarsi, alla fine del percorso, una persona che potrebbe dirle no. Se Giulia, però, decide di eliminarlo, Sara spiazza tutti decidendo di conoscerlo meglio. La Quattrociocche, inoltre, dopo aver visto l’esterna di Veronica prima con Alessandro e poi con Giulio, notando l’atteggiamento della corteggiatrice, commenta così: “è gatta eh, si è seduta tutta…” alludendo all’atteggiamento seducente della ragazza. Giulia, dunque, non concede sconti a nessuno e il suo atteggiamento sta ricevendo il benestare dei telespettatori, felici di vedere sul trono una ragazza semplice e naturale.

