Uomini e Donne/ Manuel e Klaudia sono fidanzati? Dolci messaggi… (Trono Classico)

E’ scoppiato l’amore tra gli ex corteggiatori Manuel Galiano e Klaudia Poznanska? I due hanno condiviso l’avventura nel parterre dei corteggiatori di Uomini e Donne durante la scorsa stagione e, a disrtanza di qualche mese, potrebbero aver scoperto di essere innamorati. Come fa sapere il portale Gossip e Tv, infatti, tra l’ex fidanzato di Giulia Cavaglià e l’ex corteggiatrice di Andrea Zelletta che le ha preferito Natalia Paragoni di cui, oggi, è innamoratissimo, continua ad esserci un tenero scambio di messaggi sui social. I fans hanno immediatamente notato i vari momenti social di Manuel e Klaudia ipotizzando che tra i due ci possa essere qualcosa di più di una semplice amicizia. Entrambi ufficialmente single, staranno provando a conoscersi meglio? “Quanto te manco da 1 a 1o?”, chiede Klaudia. “Dieci”, risponde Manuel. Una risposta data in amicizia? Ai posteri la sentenza.

LUDOVICA VALLI FIDANZATA CON GIANMARCO: “SONO MOLTO FELICE”

Chi invece ha trovato nuovamente l’amore dopo la storia finita con il personal trainner Federico Accorsi è Ludovica Valli. L’ex tronista di Uomini e Donne è attualmente fidanzata con Gianmarco, un imprenditore che lavora ad Ibiza dove i due si sarebbero conosciuti. Attraverso Instagram, la sorella di Beatrice Valli ha fatto sapere di essere molto felice. Ludovica, infatti, sta attraversando un momento sereno della sua vita, sia privata che professionale al punto da volerlo condividere con i fans che, sin dal periodo del trono, non l’hanno mai lasciata sola. “Sono molto felice per quello che sto facendo. Quello che ho oggi è solo grazie a voi e io mi sento debitrice a vita. […] Ho tanti altri pensieri per la testa, devo scrivere un testo per parlarvi di qualcosa di personale, ma devo trovare le parole giuste”, ha spiegato.

