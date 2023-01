Giulia Salemi asfalta Dal Moro e Spinalbese/ “Daniele aggressivo, Antonino usa…”

Giulia Salemi contro Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese

Giulia Salemi, l’esperta di Twitter che, in ogni puntata del Grande Fratello Vip 2022 svela l’opinione del popolo dei social ai vipponi, si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni esprimendo la propria opinione sui vari concorrenti. Senza giri di parole, la Salemi boccia Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese bocciandoli entrambi così come tutto il cast della settima edizione del reality show.

“Sarò onesta, il cast è poco affine al mio modo di essere. Pur non condividendo alcuni suoi atteggiamenti, quella che, da spettatrice, mi diverte di più è Oriana. Antonella passa da un atteggiamento arrogante, che i più giovani definirebbero da “chica mala”, a una dolcezza infinita. Provoca e fa la vittima, non la capisco ma di certo è una concorrente utile al programma. Gli uomini della Casa non sono affini a me. Luca Onestini non è chiaro, Daniele è aggressivo, Antonino non mi piace come usa e getta le persone”, le parole dell’influencer.

Giulia Salemi e l’esperienza al Grande Fratello Vip

Lavorare ogni settimana accanto a persone esperte del mondo dello spettacolo come Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti sta facendo crescere professionalmente Giulia Salemi che ringrazia chi le ha dato la possibilità di tornare in un posto che sente come casa sua essendo stata una concorrente per ben due volte. “Con un professionista come Alfonso Signorini e due giganti come Orietta Berti e Sonia Bruganelli, imparo qualcosa in ogni momento“, spiega la Salemi.

“E’ bellissimo poter dare voce al web, anche se a volte la gente mi “sgrida” dicendo che avrei dovuto dire qualcos’altro. Ma io non sono un’opinionista, riporto il “sentiment online”. Sento una pressione social(e) ma do il massimo e sono convinta di essere migliorata molto”, conclude.

