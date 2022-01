Giulia Salemi attacca il triangolo Alex-Delia-Soleil/ “Ci tengo alla mia monogamia”, ma poi ritratta…

Nelle ultime ore Giulia Salemi ha voluto dire la sua sulla storia amorosa che sta monopolizzando tutta l’attenzione del Grande Fratello Vip 2021, quello tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Durante la puntata andata in onda ieri sera Alex Belli, interrogato da Alfonso Signorini, ha cercato di fare un po’ di chiarezza su quanto accaduto con Soleil Sorge all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021.

Giulia Salemi dopo aver visto la scena ha voluto commentare sui social con un duro attacco alla coppia più chiacchierata di questa edizione del reality: “Volete fare le cose a tre, a quattro? Vi sentite moderni così? Ok, fate come volete, ma non passi il messaggio che sia la cosa giusta da fare perché io ci tengo alla mia monogamia”.

Dopo aver espresso la sua opinione in molti hanno attaccato Giulia Salemi a tal punto da costringere la donna a cancellare il suo tweet per evitare ulteriori protese. Ma non contenta l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021 ha pubblicato nuovamente un tweet in cui cerca di fare chiarezza sul suo pensiero.

La ragazza ha voluto specificare la sua opinione su quanto accaduto durante la diretta del Grande Fratello Vip 2021 precisando: “Lo riscrivo perché non voglio passare per bigotta che non sono. Io credo assolutamente nell’amore libero in tutte le sue forme, ma dopo ciò che ho sentito stasera se Pierpaolo mi dicesse che prova amore anche per un’altra non la prenderei benissimo”.

