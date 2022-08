Giulia Salemi, bacio da Ronn Moss sotto lo sguardo di Pierpaolo/ La reazione è epica

Giulia Salemi e il bacio da Ronn Moss

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli formano una delle coppie più belle nate all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Un amore che diventa sempre più solido e importante e che potrebbe essere coronato presto dal matrimonio. La coppia, l’altra sera, ha festeggiato il compleanno dell’ex velino nel corso di una serata a cui era presente anche Ronn Moss, l’attore americano che, per anni, ha interpretato Ridge Forrester nella soap opera “Beautiful”. Nonostante abbia lasciato da tempo la soap, Ronn Moss continua ad essere amatissimo dal pubblico italiano e un suo gesto ha imbarazzato anche Giulia.

Tutto è accaduto durante il taglio della torta per il compleanno di Pierpaolo. Quest’ultimo, sorridente e felice per la serata, ha posato con la fidanzata e alcuni degli ospiti presenti davanti alla torta. Accanto alla Salemi c’era proprio Ron Moss che l’ha spiazzata baciandola sulla guancia.

La reazione di Giulia Salemi al bacio di Ronn Moss

Un bacio inaspettato per Giulia Salemi che, con la sua bellezza e la sua simpatia ha conquistato anche Ronn Moss che l’ha teneramente baciata sulla guancia. La Salemi non ha nascosto l’imbarazzo allontanandosi leggermente per poi abbracciare l’attore e chiacchierare per un po’ con lui come potete vedere dal video qui in basso.

Per la Salemi, dunque, è stata una serata di grandi emozioni. Oltre al bacio d’affetto ricevuto dal vecchio Ridge Forrester di Beautiful, la Salemi ha festeggiato con il suo Pierpaolo con cui, da più di un anno e mezzo, vive una splendida storia d’amore che la rende felice. Per il momento, però, l’influencer preferisce non fare progetti e vivere alla giornata.

