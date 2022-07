Giulia Salemi: “Matrimonio con Pierpaolo? Odio fare progetti”/ “Vivo alla giornata…”

Giulia Salemi e il futuro con Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli formano una delle coppie più belle e solide nate all’interno di un reality. La coppia si è innamorata durante il Grande Fratello Vip 5 e, da quel momento, non si è più lasciata. A distanza di tempo dal primo bacio che ha dato il via a tutto, Giulia e Pierpaolo sono sempre più innamorati e uniti. Entrambi stanno portando avanti le rispettive carriere riuscendo, tuttavia, sempre a ritagliarsi del tempo per stare insieme. Un rapporto stabile e maturo quello che i due sono riusciti a costruire e che rende felicissima la Salemi che ha instaurato un rapporto bellissimo anche con il piccolo Leo, il figlio che Pierpaolo ha avuto dalla relazione con Ariadna Romero.

Una storia, quella tra Giulia e Pierpaolo, che ha fatto sognare i fan sin dai primi approcci all’interno della casa di Cinecittà e continua a farlo oggi al punto che in tanti sognano di vedere il matrimonio tra i due. A parlare dell’eventualità di pronunciate il fatidico sì è stata proprio Giulia.

Giulia Salemi, la verità sul matrimonio con Pierpaolo Pretelli

In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Superguidatv, Giulia Salemi ha parlato del futuro con Pierpaolo Pretelli. Follemente innamorata, l’influencer non nasconde che il matrimonio sia un’opzione per coronare il loro amore aggiungendo, però, di non voler fare progetti e di vivere la storia giorno dopo giorno. “Il matrimonio perchè no! Io odio fare progetti, vivo molto alla giornata. Il giorno che arriverà la proposta arriverà. Intanto ci viviamo l’oggi”, ha detto la Salemi.

E sul rapporto con Pierpaolo ha aggiunto: “Con Pier abbiamo un bellissimo rapporto di crescita costante. Giorno dopo giorno diventiamo sempre più complementari. Ci comprendiamo, ci amiamo sempre di più. Io poi non amo ostentare. Sono molto felice e molto innamorata”.

