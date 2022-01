Giulia Salemi, Back to School/ Nuove gaffe in diretta?

La modella e influencer Giulia Salemi farà parte del cast dello show di Nicola Savino “Back to school”. Lo stesso Savino si dichiara contento di avere la ragazza vicino in questa esperienza perché sa che lei può essere una bella scoperta. Porterà le sue followers a seguirla in questa sua nuova avventura. In questi ultimi giorni si è parlato molto dell’anniversario con la sua dolce metà Pierpaolo Pretelli, festeggiato a Parigi senza badare a spese. Il duo comico Pio e Amedeo ha spudoratamente criticato la giovane coppia Salemi-Pretelli perché ha ostentato troppa ricchezza sui social e ha criticato la cultura dell’apparire e il bisogno di mostrare a tutti dove si è e cosa si mangia, in ogni singolo momento. Insomma, i due comici non hanno evitato frecciatine, sottolineando che lei vive solo per il consenso dei social.

Il regalo che Giulia Salemi ha ricevuto dalla sua dolce metà è un bellissimo orologio Cartier, dal costo di quasi 3000 euro, naturalmente, ma anche un anello ancora non indossato per motivi di praticità. Insomma, sui social, i due sono stati criticati per i loro regali costosissimi che si sono fatti a vicenda.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in viaggio a Parigi

Durante il loro viaggio a Parigi, in occasione del loro primo anniversario di fidanzamento, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli hanno dato il via ad una vera e propria polemica che è esplosa sui social. I due, infatti, hanno aspramente criticato un noto ristorante francese raccontando che sono arrivati con mezz’ora di ritardo per colpa del traffico e perché non trovavano parcheggio ma lo staff del ristorante li ha mandati via ugualmente. La cosa che ha fatto innervosire la giovane coppia di influencers è che il ristorante non ha fatto ordinare loro una cena che era già stata pagata precedentemente, diverse settimane prima. La caduta di stile da parte di Giulia e Pierpaolo è stata quella di dire sui social di non andare mai in quel ristorante e di fargli, quindi, cattiva pubblicità. I due, come se non bastasse, hanno commentato, in modo negativo, la maggior parte dei post dei social del locale. Dopo un anno di amore, Giulia Salemi e il compagno Pierpaolo Pretelli sono pronti ad allargare la famiglia: con un cagnolino.

Forse è troppo presto per un bebè? L’ex velino, però, in un’intervista ha dichiarato di voler sposare la bella Giulia e fare con lei il grande passo il prima possibile: lui vuole un figlio. Tra i progetti lavorativi di Giulia Salemi abbiamo la comparsa nel film “Supereroi” , del regista Paolo Genovese, un film sulle coppie in cui i supereroi sono appunto gli amori che resistono. Si parla anche di un programma tutto suo per Sky Uno e Tv8 e inoltre ci sarà il suo debutto in radio. Una stella nascente che non finisce mai di stupire, insomma.

