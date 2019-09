Giulia Salemi e Johnny Depp a Venezia/ “Dalla padella alla brace” dopo Amber Heard

Giulia Salemi e Johnny Depp insieme a Venezia. Questa è la notizia del giorno anche se non c’è molto da aggiungere. Come una delle tante fan dell’attore, la bella gieffina ha deciso bene di lanciarsi sull’attore per un selfie direttamente dal ristorante che li ha visti pranzare, in tavoli diversi però. A quanto pare a Venezia, la bella Giulia Salemi non è riuscita solo a calcare il red carpet del Festival del Cinema, ma anche ad incontrare uno dei suoi attori preferiti come lei stessa ammette nella didascalia che ha accompagnato il loro selfie su Instagram: “Ciao Mamma ho conosciuto JOHNNY DEPP No va beh uno dei miei attori preferiti in assoluto nel mondo, ancora non ci credo“. I commenti e i like non sono mancati ma proprio i primi sono quelli simpatici da riportare soprattutto quelli di coloro che pensano che Johnny Depp sia caduto dalla padella alla brace dopo quello che è successo con Amber Heard, almeno secondo quello che lui stesso ha rivelato nelle scorse settimane.

GIULIA SALEMI E JOHNNY DEPP COPPIA ESCLUSIVA A VENEZIA!

A quanto pare la bella Giulia Salemi ha ormai messo una pietra sopra alla sua storia con Francesco Monte e anche al dolore che ha provato dopo mentre Johnny Depp riuscirà a dimenticare le violenze di Amber Heard con la bella persiana? Siamo sicuri che la dolce Giulia sappia bene gestire le cose ma non sappiamo se l’attore avrà l’energia per farlo: “Forse è caduto dalla padella alla brace”, fa notare qualcuno. Come sarà finita tra loro dopo questo primo incontro? Tutto si sarà esaurito qua o ci sono cose che ancora non sappiamo del post-selfie?

Ecco lo scatto postato da Giulia Salemi quest’oggi:





© RIPRODUZIONE RISERVATA