Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, crisi superata?/ La coppia di nuovo insieme e affiata, l’indiscrezione

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, crisi alle spalle? L’indiscrezione

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono di nuovo al centro del gossip per una presunta crisi, mai smentita e neanche confermata. Secondo le cronache rosa, la coppia starebbe vivendo un momento di difficoltà e lo testimonierebbero alcuni indizi sui social.

Alcune indiscrezioni recenti, però, svelano che la crisi tra i due ex gieffini potrebbe essere stata superata. Secondo Amedeo Vanza, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sarebbero recati insieme da un hair stylist il quale avrebbe riportato che tra loro ci sia molta affinità. A confermare queste voci anche Alessandro Rosica che avrebbe dichiarato che la crisi di coppia sia ormai alle spalle e che, nonostante le difficoltà, i due stiano cercando di far funzionare la loro relazione ad ogni costo. I due ex gieffini stanno comunque mantenendo il massimo riserbo, vivendo più privatamente la loro relazione.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi? In molti sono i fan che cercano informazioni sullo stato della coppia, che sta cercando di mantenere il riserbo sulla propria relazione. Dopo aver affrontato una crisi pubblica, i due ex gieffini stanno cercando di viversi in modo più intimi e sono meno presenti sui social.

A quanto pare, però, un gesto di Giulia Salemi confermerebbe i problemi della coppia. Secondo le indiscrezioni sembra che il volto televisivo abbia prima messo e poi tolto un ‘like’ a duna foto del fidanzato. Questo ripensamento potrebbe indicare che ci sia effettivamente qualcosa che non va tra la coppia. I fan sono molto preoccupati per le sorti dei loro beniamini che non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione.

